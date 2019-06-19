ONYX BOOX Faust - облегченная версия топовой модели

19 июня 2019, 10:15

Новинка, как и популярная модель ONYX BOOX Darwin 5, оснащена сенсорным экраном E Ink Carta с подсветкой MOON Light+, создана на базе новой аппаратной платформы, работает под управлением ОС Android 4.4 и поставляется с «умной» обложкой, но с более низким разрешением экрана и меньшим объемом оперативной памяти.

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International на территории России, Украины, Беларуси и США, представляет новую модель ONYX BOOX Faust, являющуюся облегченной версией популярной модели ONYX BOOX Darwin 5. Она также оснащена сенсорным экраном E Ink Carta с подсветкой MOON Light+, создана на базе новой аппаратной платформы, работает под управлением ОС Android 4.4 и поставляется с «умной» обложкой. Но в ней ниже разрешение экрана и меньше объем оперативной памяти. При этом стоит она почти на две тысячи рублей дешевле.ONYX BOOX Faust оснащен 6-дюймовым емкостным сенсорным дисплеем E Ink Carta с разрешением 600 на 800 пикселей с функцией плавно регулируемой подсветки MOON Light+. Подсветка MOON Light+ позволяет независимо регулировать яркость светодиодов холодного и теплого света, выбирая по желанию как белый свет для чтения днем, так и желтый для чтения перед сном. Управлять устройством можно как с помощью емкостного сенсора, так и за счет боковых кнопок листания, а также кнопки «Обратно», расположенной под экраном.Букридер создан на базе новой аппаратной платформы и управляется ОС Android 4.4. В нем установлен 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,2 ГГц и 512 МБ оперативной памяти. Процессор имеет ряд современных режимов экономии энергии и возможность автоматического отключения ядер при бездействии. Это позволило обеспечить повышенное быстродействие, необходимое для работы со сложными документами, и в то же время значительно увеличить время автономной работы.Новая модель оснащена 8 ГБ flash-памяти и встроенным слотом для карт памяти формата microSD, а модуль Wi-Fi позволяет выходить в Интернет. Она выполнена в компактном корпусе и поставляется с «умной» обложкой, которая при закрытии переводит устройство в спящий режим.Букридер поддерживают все популярные форматы файлов, позволяют читать на большом количестве языков и использовать словари формата StarDict, а функция SNOW Field существенно снижает количество артефактов при частичной перерисовке.