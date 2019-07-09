Радиоуправляемый трансформер TerraSect Force

9 июля 2019, 13:17

На складе Юг-Контракта появилась долгожданная радиоуправляемая игрушка-трансформер TerraSect Force, ставшая хитом продаж в США.

Трансформер TerraSect Force прямо на ходу трансформируется из ящерицы в стремительно атакующее колесо. Эта игрушка-дрон способна ехать, кувыркаться и ползти на высокой скорости и в любом направлении. Выполненная из ударопрочного ABS-пластика, новинка подходит как для скоростных состязаний, так и для соревнований в преодолении самых различных препятствий на скорость и проходимость.Управлять дроном-трансформером можно при помощи удобного контроллера, который входит в комплект. Благодаря работе на частоте 2,4 ГГц и дальности действия до 50 метров, контроллер позволяет одинаково успешно использовать игрушку как в помещении, так и на улице.TerraSect Force производится компанией Alpha Group, одним из мировых лидеров в производстве трендовых игрушек, и не имеет аналогов на украинском рынке. По информации издания Business Insider, модель TerraSect Force вошла в топ-лист Walmart's Top Toys 2018 года, что свидетельствует об особом успехе этой игрушке на американском рынке.