Юг-Контракт стал эксклюзивным дистрибьютором игрушек Alpha Group в Украине

11 марта 2020, 13:15

Alpha Group объединяет в себе целый ряд брендов, ориентированных на детей разного возраста: Screechers Wild, Drone Force, Wave Races, Miximals, Pre-School, Super Wings и Alpha Animation.Клиентам компании уже доступны уникальные машинки-трансформеры 2 в 1 TRANSRACERS.

Игрушка легко трансформируется из полицейской машины в спорткар, из такси в пикап, из пожарной машины в джип!Покупая одну модель, дети получают целых две ярких игрушки и массу идей для игр.Благодаря компактному размеру машинки всегда можно носить в сумке или детском рюкзаке.Машинки-трансформеры TRANSRACERS предназначены для детей от 3 лет. В коллекции 14 моделей, а значит можно собрать целый автопарк.Еще одна впечатляющая новинка от Alpha Group – робот GRRRUMBALL.Черный шар-громила Grrrumball на радиоуправлении может двигаться вперед-назад, вращаться, издавать устрашающий рев, грозно мерцать глазами и самое главное – спиннерно атаковать руками на 360 °.Робот не боится тряски и ударов, ведь изготовлен из ударопрочного ABS пластика.Преимущества грозного Grrrumball:- атака руками 360 °- маневренность и скорость- контроллер 2,4 ГГц- мерцающие глаза- рычание и ворчание- возможность использования в помещениях и на открытом пространствеПитание игрушки обеспечивают 4 батарейки типа AA для машинки и 3 АА для пульта (не входят в комплект).