Юг-Контракт стал эксклюзивным дистрибьютором игрушек Alpha Group в Украине

Клиентам компании уже доступны уникальные машинки-трансформеры 2 в 1 TRANSRACERS.
Игрушка легко трансформируется из полицейской машины в спорткар, из такси в пикап, из пожарной машины в джип!
Покупая одну модель, дети получают целых две ярких игрушки и массу идей для игр.
Благодаря компактному размеру машинки всегда можно носить в сумке или детском рюкзаке.
Машинки-трансформеры TRANSRACERS предназначены для детей от 3 лет. В коллекции 14 моделей, а значит можно собрать целый автопарк.
Еще одна впечатляющая новинка от Alpha Group – робот GRRRUMBALL.
Черный шар-громила Grrrumball на радиоуправлении может двигаться вперед-назад, вращаться, издавать устрашающий рев, грозно мерцать глазами и самое главное – спиннерно атаковать руками на 360 °.
Робот не боится тряски и ударов, ведь изготовлен из ударопрочного ABS пластика.
Преимущества грозного Grrrumball:
- атака руками 360 °
- маневренность и скорость
- контроллер 2,4 ГГц
- мерцающие глаза
- рычание и ворчание
- возможность использования в помещениях и на открытом пространстве
Питание игрушки обеспечивают 4 батарейки типа AA для машинки и 3 АА для пульта (не входят в комплект).