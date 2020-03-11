11 марта 2020, 13:15

Юг-Контракт стал эксклюзивным дистрибьютором игрушек Alpha Group в Украине

Alpha Group объединяет в себе целый ряд брендов, ориентированных на детей разного возраста: Screechers Wild, Drone Force, Wave Races, Miximals, Pre-School, Super Wings и Alpha Animation.

Клиентам компании уже доступны уникальные машинки-трансформеры 2 в 1 TRANSRACERS.

 

Игрушка легко трансформируется из полицейской машины в спорткар, из такси в пикап, из пожарной машины в джип!

Покупая одну модель, дети получают целых две ярких игрушки и массу идей для игр.

Благодаря компактному размеру машинки всегда можно носить в сумке или детском рюкзаке.

Машинки-трансформеры TRANSRACERS предназначены для детей от 3 лет. В коллекции 14 моделей, а значит можно собрать целый автопарк.

Еще одна впечатляющая новинка от Alpha Group – робот GRRRUMBALL.

Черный шар-громила Grrrumball на радиоуправлении может двигаться вперед-назад, вращаться, издавать устрашающий рев, грозно мерцать глазами и самое главное – спиннерно атаковать руками на 360 °.

Робот не боится тряски и ударов, ведь изготовлен из ударопрочного ABS пластика.

Преимущества грозного Grrrumball:
- атака руками 360 °
- маневренность и скорость
- контроллер 2,4 ГГц
- мерцающие глаза
- рычание и ворчание
- возможность использования в помещениях и на открытом пространстве

Питание игрушки обеспечивают 4 батарейки типа AA для машинки и 3 АА для пульта (не входят в комплект).
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