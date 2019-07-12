Ritmix RAT-311 — карманный цифровой алкотестер со звуковым сигналом

12 июля 2019, 9:45

Этот прибор предназначен для измерения концентрации алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. Алкотестер быстро пересчитывает полученные данные и выдает результат на цифровой дисплей.

Корпус имеет эргономичный дизайн и небольшой размер, а дисплей имеет яркую подсветку. Для него всегда найдется место в вашей сумке, портфеле и тем более в перчаточном ящике автомобиля. Новая модель очень проста в использовании: настроен на нормы КоАП РФ, при превышении которых выводится понятное оповещение (звуковой сигнал). RAT-311 работает от двух батареек типа “ААА” и оснащен функцией автоматического выключения для экономии энергии. В комплекте поставки к устройству прилагается пять сменных мундштуков.