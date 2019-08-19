Новые модели алкотестеров от Ritmix

19 августа 2019, 11:45

В ближайшее время в продажу поступят две модели цифровых алкотестеров от Ritmix – RAT-600 и RAT-650.

Оба устройства оснащены электрохимическим датчиком, который обеспечивает высокую надежность и точность полученной информации. Стоит учесть, что для такого типа датчиков эти алкотестеры имеют очень привлекательную цену.

Устройства оснащены большим и четким LCD-дисплеем, на который выводится информация с результатами теста. С помощью кнопок у вас будет возможность просматривать результат последних 16-ти тестов и общее количество пройденных за все время. Сам корпус компактный и легкий – вам будет удобно брать устройство с собой, а не оставлять в машине или дома. Тестеры имеют автоматический режим, который контролирует дыхание пользователя и автоматически отбирает воздух в оптимальный момент времени, обеспечивая максимальную точность.Основным отличием этих моделей является формат мундштука. В RAT-600 он съемный, а в RAT-650 мундштук складной и при необходимости можно прикрепить дополнительный.