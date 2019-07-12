Philips представляет новые бритвы для чувствительной кожи

12 июля 2019, 10:45

Начинать день хочется с ритуалов, которые «отточены» до нюансов: горячий душ, крепкий кофе, выверенная новостная лента в смартфоне, выглаженная рубашка.

Любая спонтанная ситуация разрушает всю магию. Кому-то такое приходится испытывать чаще: обладателям чувствительной кожи ежедневное бритье не всегда дается легко, в большинстве случаев приходится надеяться на ловкость рук и фортуну. Philips предлагает более надежные методы.



Новые бритвы серии 7000 – лучшее решение для мужчин с чувствительной кожей. С ними процесс бритья станет комфортным и безболезненным, а результат – идеальным. С этим помогут обновленная бритвенная конструкция и приложение с персональными рекомендациями.

Технологические новшества



Чтобы бритва не оставляла раздражений на коже, специалисты Philips усовершенствовали конструкцию лезвий. Теперь можно сбривать длинную и густую щетину легко, не выдергивая и не цепляя волоски. За это отвечают лезвия GentlePrecision, усиленные следующими нововведениями:



Расширенные V-образные прорези. По сравнению с другими бритвами, прорези на моделях S7000 более «раскрытые», что позволяет лучше захватывать даже самые толстые и длинные волоски. Длина прорезей также увеличена, чтобы процесс был эффективнее. Благодаря такой конструкции волосы срезаются на расстоянии максимально близком к коже, но при этом она не травмируется

Зубчики лезвия приобрели новую форму и стали более утолщенными по всей длине, но тоньше по краям. Они заточены посередине, что позволяет срезать щетину сразу



Безопасное бритье также гарантируется специальным покрытием SkinGlide. С его помощью уменьшается площадь контакта с кожей, улучшается скольжение и снижается риск раздражения.



За приятное бритье отвечают не только обновленная конструкция, но и приложение GroomTribe, которое можно установить на смартфон или планшет. Оно разработано совместно с дерматологами и поможет устранить различные проблемы с кожей: покраснение, жжение или вросшие волоски.



В приложение необходимо внести основные параметры состояния кожи, а затем бритва синхронизируется с ним и выберет нужный режим. Всего прибор оборудован 3-мя: для очень чувствительной кожи (XS), чувствительной (S) и нормальной (N). Приложение дает советы, позволяющие улучшить результат бритья и избежать раздражения. Оно «подсказывает» в режиме реального времени: если пользователь делает что-то не так, сменится цвет экрана и появится подсказка.



После бритья пользователь отвечает на несколько вопросов, чтобы с каждым новым сеансом приложение лучше подбирало настройку бритвы – в следующий раз она будет работать в индивидуальном для пользователя режиме. От ответов на вопросы также зависит и то, что приложение посоветует при следующем сеансе. Чтобы отследить прогресс, приложение составляет отчеты, которые содержат статистическую информацию.



Бритва S7000 оборудована и другими инновационными технологиями. Например, она сама подстроится под щетину благодаря датчику BeardAdapt. Встроенный микропроцессор считывает параметры щетины целых 15 раз за секунду, поэтому бритва сохраняет высокую эффективность независимо от густоты и длины щетины. А головки бритвенной насадки Contour Detect движутся в 8 направлениях, чтобы любой участок был выбрит идеально. Прибор подходит для сухого и влажного бритья.



Бритва S7000 оборудована и другими инновационными технологиями. Например, она сама подстроится под щетину благодаря датчику BeardAdapt. Встроенный микропроцессор считывает параметры щетины целых 15 раз за секунду, поэтому бритва сохраняет высокую эффективность независимо от густоты и длины щетины. А головки бритвенной насадки Contour Detect движутся в 8 направлениях, чтобы любой участок был выбрит идеально. Прибор подходит для сухого и влажного бритья.



Бритва представлена в двух вариантах. Модель S7960/17 выполнена в сером цвете, а в комплекте пользователь найдет стайлер SmartClick. Насадка поможет подравнять щетину и сделать четкие контуры бороды. Триммер SmartClick в комплекте модели S7910/16 подойдет для создания идеальной щетины. Эта модель сделана в серо-голубой расцветке.