Смартфон с Linux Librem 5 – известны спецификации

30 июля 2019, 12:15

Малоизвестная у нас компания Purism анонсировала окончательные спецификации пока не представленного смартфона, работающего под управлением Linux Librem 5.

Судя по всему, грядущая новинка получит 5,7-дюймовый IPS TFT-дисплей с разрешением HD+.Фронтальная камера будет 8Мп, а основная – 13Мп.В качестве аппаратной основы «под капотом» окажется i.MX8M с 4-ядерным CPU Cortex-A53 (1,5 ГГц) + вспомогательный чип Cortex-M4 и GPU Vivante, поддерживающий OpenGL/ES 3.1, OpenCL 1.2 и Vulkan.Объем оперативной памяти – 3 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ. Возможность расширения за счет внешнего накопителя также предусмотрена.Емкость аккумулятора – 3500 мАч.Как скоро стоит ожидать анонс новинки, и в какую сумму она обойдется покупателям, пока не уточняется.