Dell представляет самый гибкий в мире модульный Zero-footprint ПК

23 августа 2019, 9:45

Dell Technologies анонсировала новый OptiPlex 7070 Ultra, инновационный тонкий десктоп с модульной конструкцией, когда все электронные компоненты спрятаны внутри специального блока, расположенного в области подставки.

Заказчики могут настраивать и обновлять десктоп по мере необходимости на протяжении всего жизненного цикла продукта. Более того, ПК и дисплей4 могут обновляться и обслуживаться независимо друг от друга.

"Лидеры IT-рынка сталкиваются с необходимостью снизить затраты, предоставляя сотрудникам гибкость и свободу работы. Всё больше организаций переходят на формат open-space, поэтому они ищут технологии, которые помогут высвободить больше пространства на рабочем месте и повысить производительность сотрудников, - отметил Дейв Линкольн (Dave Lincoln), вице-президент Dell по Fixed Computing. - 35 лет назад Dell изменила способ производства и доставки ПК в мире. С OptiPlex 7070 Ultra мы снова вносим кардинальные изменения в отрасль".

Исследования, проведенные с участием заказчиков Dell, показывают, что компании обновляют свои системы, но при этом обновляют свои компьютеры чаще, чем дисплеи. Следовательно, возможность независимой модернизации Ultra дает целый ряд преимуществ, предоставляя единую инновационную платформу.



OptiPlex 7070 Ultra имеет настраиваемые элементы для максимальной гибкости и производительности. Ключевые особенности включают в себя:

● Независимое обновление ПК и дисплея5, поэтому клиенты могут в любое время заменить или обновить любую деталь.

● Подставка для монитора, которая объединяет ПК и включает в себя варианты физической защиты, разработанные для защиты от взлома.

● Гибкие конфигурации, идеально подходящие для рабочих мест в open-space.

● Конфигурируемый для различных случаев использования или стилей работы с совместимыми продуктами, такими как подставка с регулируемой высотой, фиксированная подставка, крепление VESA, кронштейн Dell Single Monitor Arm | MSA20 для превосходной настройки и двойной кронштейн Dell | MDA20 для дополнительной маневренности на столе.

● Производительность и масштабируемость в соответствии с потребностями пользователей, вплоть до процессоров Intel® Core™ vPro™ i7, 64 ГБ ОЗУ, 1 ТБ NVMe SSD и 2 ТБ HDD.

Кроме того, недавнее исследование Dell показало, что использование двух мониторов может повысить производительность труда на 21%6. Ultra может поддерживать до трех дисплеев7 - от 19 до 27 дюймов - для повышения производительности. Питание, данные, видео и аудио передаются по одному кабелю, когда Ultra соединен с мониторами Dell USB-C.

Dell также представила новый OptiPlex 7071 Tower – он идеально подходит для предприятий, использующих VR-контент для обучения и продаж. Благодаря превосходной производительности, множеству опций расширения и аксессуаров, адаптированных к потребностям современных пользователей, именно десктоп предлагает расширенные возможности производительности для повседневных задач. Самый мощный из всех OptiPlex, он может быть сконфигурирован с процессорами Intel Core 9-го поколения, вплоть до нового 95-ядерного 8-ядерного процессора Core i9 опционально с технологией Intel vPro.



Ранее в этом году Dell Technologies анонсировала Unified Workspace, вычислительную платформу для обслуживания и работы конечных пользователей, давая им ощущение полной готовности к работе и расширения возможностей ИT с помощью автоматизированных, открытых и интеллектуальных решений. Новый портфель OptiPlex оптимизирован с помощью Dell Technologies Unified Workspace, поэтому ИТ-специалисты могут легко применять, защищать, управлять и поддерживать эти устройства, а пользователи могут приступать к комфортной работе с первого дня.

Доступность:

● Dell OptiPlex 7070 Ultra ожидается осенью 2019 года.

● The Dell OptiPlex 7071 Tower ожидается осенью 2019 года.