Первый в мире корпоративный Chromebook с поддержкой Unified Workspace от Dell

27 августа 2019, 12:15

Сегодня все больше организаций переходят в облако, а сотрудники хотят иметь больше возможностей выбора устройств и операционных систем, не жертвуя при этом ни мощностью, ни конфигурациями.

С новыми ноутбуками и трансформерами Dell Latitude Chromebook Enterprise ИТ-отделы смогут предложить самые мощные в мире1 и конфигурируемые устройства Chromebook Enterprise.

"ИТ-администраторы хотели бы предоставлять пользователям выбор, когда речь идет об ОС, но в то же время им приходится сталкиваться с растущим количеством неуправляемых устройств в разных средах, - отметил Джей Паркер (Jay Parker), президент группы клиентских продуктов Dell Technologies. - Добавляя Chrome в единое рабочее пространство Dell Technologies - Unified Workspace, - мы даем ИТ-отделам все необходимое, чтобы обеспечить надежную и безопасную работу для всех, независимо от выбранной операционной системы. Важно, что пользователи получают гибкость в выборе устройств и использовании корпусов, соответствующих их потребностям".



Бизнес-пользователи могут работать быстрее в облаке и дольше оставаться продуктивными благодаря устройствам Latitude Chromebook Enterprise. Они включают в себя лучшие в своем классе функции безопасности, производительности и подключения, которым доверяют клиенты Latitude. Самые маленькие в мире ноутбуки Chromebook Enterprise2 также являются самыми мощными, ведь для повышения производительности сотрудников предлагаются процессоры Intel Core i5 и i7 8-го поколения.

Сотрудники, работающие удаленно, особо отметят длительность автономной работы и быструю зарядку с помощью технологий ExpressCharge™. Требовательные к дизайну пользователи оценят узкие рамки экрана, новейшее постиндустриальное углеродное волокно и компактность устройства. Надежность и прочность устройства подтверждаются 17 испытаниями MIL-STD (United States Military Standard - военный стандарт США).

"Chromebook Enterprise – это революционное решение для компаний, которым нужна современная ОС, обеспечивающая конечным пользователям скорость и производительность, а ИТ-отделам – комплексную безопасность, - сказал Джон Соломон (John Solomon), вице-президент компании Google по Chrome OS. - Являясь мировым лидером в этой области, семья компаний Dell Technologies обладает глубоким пониманием потребностей конечных пользователей и ИТ-специалистов, поэтому готова предоставить мощные устройства корпоративного уровня с преимуществами Chrome Enterprise для бизнеса по всему миру".

Конфигурируемая с 10 локализованными языковыми клавиатурами, Dell Latitude Chromebook Enterprise доступна в 50 странах, таким образом, предлагая самую широкую глобальную доступность среди всех устройств Chromebook Enterprise в своем классе4. Предприятия могут последовательно внедрять одну и ту же систему, где бы они ни находились, обеспечивая при этом должный уровень безопасности, управляемости и надежности для своих сотрудников. В свою очередь, ИТ-администраторам будет легче подбирать подходящие конфигурации Latitude Chromebook Enterprise. Они смогут обслуживать и обновлять память, накопители и аккумуляторы, а также использовать одну и ту же модель поддержки во всем своем парке оборудования, в том числе, в операционных системах. Это первые устройства Chromebook, которые предлагают аппаратную диагностику до установки ОС, а клиенты Dell ProSupport Suite имеют доступ к технологии SupportAssist, которая позволяет прогнозировать и проактивно выявлять проблемы пользователей до того, как они смогут повлиять на производительность6,7,8.



С помощью единого рабочего пространства Dell Technologies Unified Workspace ИТ-администраторы смогут легко автоматизировать развертывание, безопасность, управление и поддержку.

"Команды ИТ-специалистов часто перегружены большим количеством запросов на поддержку, что не позволяет им уделять должное внимание стратегическим задачам, - отмечает Даг Шмитт (Doug Schmitt), президент подразделения Dell Technologies Services. – Благодаря новым возможностям, предоставляемым нашей службой поддержки, клиенты Unified Workspace теперь могут разгружать ИТ-процессы и создавать лучшие условия работы для ИТ, руководителей и сотрудников".

Новые возможности и усовершенствования сервисов и поддержки Unified Workspace позволяют ИТ-организациям сосредоточиться на стратегических приоритетах, создав необходимые условия для продуктивной работы конечных пользователей. Среди новых функций отметим следующие:

Благодаря новым интеллектуальным возможностям ИТ-менеджеры смогут удаленно решать проблемы из любого места и в любое время, на одном устройстве или во всем своем парке оборудования в рамках пакета Dell ProSupport Suite8. Администраторы смогут быть в курсе использования оборудования и производительности приложений, чтобы быстрее влиять на работу конечных пользователей и улучшать ее.

Упрощенный способ автоматической установки и хранения индивидуальных паролей администратора BIOS Dell удаленно с помощью VMware Workspace ONE. Новые надежные пароли защищают от вредоносных угроз ниже уровня ОС. ИТ-администраторы могут сгенерировать пароль администратора BIOS и войти на конечную точку локально или удаленно, чтобы обеспечить дополнительный уровень безопасности BIOS. Теперь Workspace ONE интегрируется с Dell SafeBIOS для обеспечения непрерывной проверки состояния BIOS в соответствии с требуемыми исходными данными и позволяет автоматизировать процесс устранения неисправностей.

Возможность поддержки Workspace ONE на каждом устройстве, чтобы ИТ-специалисты могли восстанавливать управление, восстанавливать устройство и быстро запускать работу конечных пользователей по сети. Функция работает в случае случайного или намеренного удаления агента Workspace ONE.

Dell ProManage совершенствует ИТ-операции, обеспечивает улучшенную поддержку и повышенную производительность конечных пользователей. Для клиентов, которые хотят, чтобы партнер управлял поддержкой конечных пользователей, высококвалифицированные специалисты Dell могут стать неотъемлемой частью их ИТ-команды, позволяя ИТ-администраторам переориентироваться на стратегические бизнес-задачи. Сервис включает круглосуточную службу техподдержки по предсказуемой цене за пользователя.

Новая аккредитационная программа Dell Technologies Unified Workspace 2019, в рамках которой ИТ-специалистов обучают и предоставляют им ресурсы, необходимые для успешного внедрения Unified Workspace в их компании. По окончании этого курса ИТ-специалист получает бейдж отраслевого уровня.

"Мы продолжаем развивать интеграцию Workspace ONE с устройствами и службами Dell с целью упрощения всего жизненного цикла устройства для ИТ-специалистов и предоставления им персонализированного, готового к работе устройства, - отметил Шанкар Айер (Shankar Iyer), старший вице-президент и генеральный директор VMware по вычислениям для конечных пользователей. - Представленные сегодня усовершенствования Unified Workspace демонстрируют потенциал объединения лучших из лучших технологий Dell".

На сегодня предложение Unified Workspace доступно в виде услуги, поэтому клиенты могут воспользоваться преимуществами полного, интегрированного портфеля аппаратного, программного обеспечения и услуг с гибкой и предсказуемой моделью использования через одного поставщика. Независимо от сочетания платформ ОС, клиенты могут выбирать нужные устройства, управлять и защищать их с помощью лучшего в своем классе портфеля Unified Workspace – все по единой, предсказуемой цене за место с помесячной оплатой.

