Симфония звука - симфония чувств!

18 октября 2019, 9:45

Вы думаете, что симфоническая музыка это слишком вычурно и скучно? Ошибаетесь. И сейчас постараемся это доказать.

Все дело в том, что наше мнение разделяет и симфонический оркестр с многообещающим названием Lords of the Sound . В 2014 году продюсер Андрей Новаторов и Виталий Саражинский стали думать-гадать, как же все-таки привлечь изощренного современного зрителя к симфонической музыки. Они понимали, что великолепными произведениями классиков они не привлекут дополнительную аудиторию. Нужно было меняться, креативить и удивлять.

Вскоре гениальное решение посетило их светлые умы и они подумали, почему бы не попробовать сыграть те композиции, которые нравятся и знакомы многим? Экспериментальной нишей стали известнейшие саундтреки к кинофильмам. Таким образом первая концертная программа Lords of the Sound под названием SoundtrackHits стала визитной карточкой оркестра.

Популярность коллектива и их невероятных выступлений набирала обороты с невероятной скоростью. И вскоре границы гастролей Lords of the Sound перестали ограничиваться Украиной. Сейчас ребята успешно путешествуют разными странами со своими концертами, устраивая по несколько туров в год. И во время каждого выступления это полностью заполненные залы, восхищенные лица, тонны аплодисментов и неутомимые просьбы “на бис”.

Творчество Lords of the Sound не ограничилось кинохитами. В их арсенале можно найти и исполнение композиций из компьютерных игр, рок-хиты, детские песни. Вот, например, гости и жители Винницы смогут посетить концерт симфонического оркестра с программой Grand Christmas. Где купить билеты? Вот здесь: https://vinnitsa.ticketsbox.com/lords-of-the-sound/.

Продюсеры коллектива понимают, что для многогранности полученных эмоций нужно воздействовать не только на на одно чувство восприятия мира - слух, нужно задействовать и другие. Поэтому к симфоническомму исполнению присоединился хор, балет, тематические экранизации к композициям и визуальные эффекты.

Выступления Lords of the Sound это не просто обычный концерт, это отдельный волшебный мир, в который попав один раз, захочешь приходить снова и снова.