Подключение интернета в Киеве: преимущества и недостатки

9 ноября 2019, 9:30

Высокоскоростной интернет нужен человеку повсеместно и ежедневно: для работы, учебы, знакомств, развлечений.

В столице предоставлением телекоммуникационных услуг занимается множество провайдеров. Но особого внимания заслуживает активно развивающаяся компания IPnet Чтобы подключить интернет (Киев), оставьте заявку через сайт или позвоните по указанному номеру.

Компания IPnet занимает лидирующие позиции на рынке телекоммуникационных услуг Киева. В команде работают квалифицированные специалисты с внушительным опытом, для которых не проблема провести интернет на любой объект. Провайдер предлагает выгодные тарифы с доступными ценами, а также регулярно проводит акции с приятными бонусами и скидками.

Основными направлениями деятельности компании IPnet являются:

- проводной интернет со скоростями от 50 до 1000 мбит/с;

- кабельное HD телевидение с интереснейшими каналами в количестве около 200 (развлекательные, детские, спортивные, зарубежные каналы);

- IPTV телевидение (для владельцев устройств с технологией Smart TV);

- охранные системы «умный дом» (видеонаблюдение онлайн, слежение за домашними питомцами);

- безлимитный интернет для ведения бизнеса.

Сотрудники компании IPnet подберут приемлемое решение для каждого абонента, как для физического, так и для юридического лица, с учетом его пожеланий и требований.

Почему стоит решиться на подключение интернета от IPnet?

Оператор IPnet обеспечивает абонентам круглосуточную вежливую техническую поддержку и оперативное решение любых проблем. Чтобы подключиться к интернет-сети, не придется заполнять сложные бумаги и стоят в очередях. Заказать интернет можно удаленно, не выходя из дома, оставив заявку на сайте.

Компания IPnet (ipnet.ua) гарантирует стабильную скорость соединения в любом районе Киева. Стабильность сети обеспечивается регулярным обновлением оборудования и качественным техническим обслуживанием. Для подключения абонентов используются лучшие расходные материалы от проверенных производителей. Процедура подключения занимает до часа. Заявки обрабатываются за 2-3 рабочих дня.

Если вам отказывают в подключении интернета или вас не устраивает провайдер, с которым вы сейчас сотрудничаете, обращайтесь в компанию IPnet. Вы почувствуете огромную разницу с первых дней использования интернет-сети!