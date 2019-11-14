Transcend тринадцатый год подряд вошла в список лучших по версии Interbrand

14 ноября 2019, 16:15

Глобальное бренд-консалтинговое агентство Interbrand опубликовало свой традиционный список наиболее известных тайваньских торговых марок 2019 года.

Уже тринадцатый год подряд Transcend Information присутствует в списке двадцати лучших тайваньских торговых марок, что в очередной раз подтверждает способность компании из года в год неизменно сохранять высокий уровень компетенции и конкурентоспособности на динамично развивающемся глобальном рынке.

На протяжении более чем 30 лет торговая марка Transcend зарекомендовала себя как надежный и заслуживающий доверия бренд, ассоциирующийся с обширным опытом и знаниями в этой постоянно меняющейся отрасли. Хотя в Transcend хорошо понимают важность сохранения базовых ценностей, которые лежат в основе долговечности торговой марки, компания никогда не останавливается на пути инноваций, пересматривая и трансформируя свой бренд в соответствии с наиболее передовыми тенденциями. В течение нескольких последних лет компания беспрестанно прикладывала максимум усилий, чтобы не только создавать продукты, соответствующие потребностям своих пользователей, но также расширять свою роль на глобальном рынке. Вхождение Transcend в число двадцати лучших тайваньских торговых марок на глобальном рынке — это большая честь и важная веха для компании. Это станет дополнительной мотивацией для создания еще более совершенных решений в области встроенных систем, расширения стратегических линеек продуктов, формирования новых ценностей, которые позволят подчеркнуть уникальность этого тайваньского бренда.

Transcend планирует сосредоточиться на разработке высокопроизводительных и профессиональных накопителей, продолжая при этом поиск новых возможностей. В этом году, помимо получения в шестнадцатый раз подряд награды Taiwan Excellence Awards, Transcend выпустил ряд высокопроизводительных продуктов, таких как твердотельные накопители MTE220S с интерфейсом PCIe M.2 и портативный скоростной твердотельный накопитель ESD350. Также Transcend продолжает инвестировать в развитие общества и поддерживает мероприятия в области молодежного спорта, поскольку благополучие современной молодежи — это основа будущего успеха.

Опрос Best Taiwan Global Brands (Лучшие глобальные тайваньские бренды) инициирован Бюро промышленного развития Министерства экономики и проводится фирмой Interbrand и Тайваньским институтом экономических исследований. Система оценки истинной ценности торговой марки основана на данных ежегодно составляемого компанией Interbrand рейтинга Best Global Brands (Лучшие глобальные бренды), а также количественного финансового анализа доходов и качественных оценок значимости и силы торговой марки.