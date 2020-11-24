Transcend 14-й год подряд входит в список Best Taiwan Global Brands от Interbran

24 ноября 2020, 11:45

Известная консалтинговая компания Interbrand назвала список 25-ти ведущих торговых марок Тайваня за 2020 год.

И 14-й год подряд в него входит Transcend Information. Это отличное доказательство компетентности и гибкости компании, работающей на высококонкурентном международном рынке в условиях воздействия пандемии COVID-19.

Основанная в 1988 году компания Transcend работала в быстро меняющейся отрасли и за три десятилетия стала надёжным поставщиком компьютерной памяти. Однако в этом году компания столкнулась с новым испытанием в лице COVID-19. Transcend победила благодаря своей сильной команде разработчиков и инженеров на Тайване, что позволило ей и дальше удовлетворять рыночный спрос.

Несколько лет назад Transcend запустила полный спектр решений и приложений для цифрового маркетинга, изменив свою маркетинговую стратегию за счёт использования онлайн-подходов. Планы цифрового продвижения были реализованы в отношении встроенных решений и стратегических продуктов с высокой добавленной стоимостью. Цифровая реклама, посвящённая промышленным приложениям, транслировалась во всём мире, в то время как значительные ресурсы были вложены в электронную коммерцию для укрепления связи с потребителями. Хотя пандемия сильно ударила по физической коммерческой деятельности, Transcend продемонстрировала гибкость, укрепив позиции своих предприятий в области электронной коммерции, виртуальных торговых выставок и социальных платформ, создав положительный имидж бренда.

По мере того, как развиваются сети 5G, решения AIoT становятся всё более востребованными. И Transcend оседлала эту волну, выпустив высокоскоростную и надёжную промышленную память DRAM DDR4-3200 и твердотельные накопители, поддерживающие периферийные вычисления и построенные на основе первоклассных 96-слойных модулей 3D NAND. Также пандемия вызвала рост числа покупок товаров для домашнего применения. В ответ компания выпустила портативный SSD-накопитель повышенной прочности ESD370C, высокопроизводительный USB-накопитель JetFlash 920 и карту памяти CFexpress 820 Type-B, предназначенную для профессиональных фотографов и видеооператоров. Эти передовые продукты позволили Transcend 17-й год подряд получить в 2020 году награду Taiwan Excellence Awards. Одновременно с этим компания продолжает заниматься общественной деятельностью, поддерживая национальные молодёжные спортивные соревнования. В Transcend убеждены в том, что основа для лучшего будущего лежит в благополучии молодёжи.

Рейтинг Best Taiwan Global Brands организован Бюро промышленного развития Министерства экономики и составляется совместно Interbrand и Тайваньским институтом экономических исследований. Для оценки ценности бренда используется система, основанная на ежегодном рейтинге Best Global Brands от Interbrand, с применением финансового анализа и углублённого исследования роли торговой марки.