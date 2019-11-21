IP система оповещения и интерком связи ITC

Безопасный и комфортный городской парк - профессиональные решения для больших территорий.
Высокий уровень защиты населения
Система оповещения одна из основных сфере защиты населения. Наличие четкого механизма крайне необходима для всех государственных и муниципальных объектов, которые предусматривают скопление большого количества людей.
Парки - центр городской жизни в любое время года. Сделать зеленые зоны безопасными и комфортным для отдыхающих призваны современные IP-системы оповещения ITC. Решение представлено рядом громкоговорителей, работающих без помех и расположенных таким образом, чтобы звук из них охватывал всю территорию парка.
Основная цель - мгновенное информирование посетителей о возникновении чрезвычайной ситуации
Сообщение связанные с угрозой возникновения пожара, аварии, стихийного бедствия, или же просто информационного характера - это, прежде всего, предупреждение людей о фактической обстановке, координация действий и управление эвакуацией.
Интерком система
Поддержка многих интерком терминалов для прямых звонков.
Кнопка прямого дозвона для быстрого вызова помощи.
Специализированные терминалы для применения в сложных условиях.
Преимущества системы IP-РА
Низкий битрейт - каждая трансляция занимает примерно 0,1 Мбит / с.
Высокое качество: качество звука уровня CD (44 кГц, 16 бит).
Низкая стоимость внедрения: взаимодействие всех компонентов по локальной сети.
Легко масштабируется: необходимо только добавить нужный терминал.
Интеграция с системами сигнализации.
Функция трансляции
Современные системы также используются для трансляции фоновой музыки, рекламных объявлений, что не мешает мгновенно переключаться в режим оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации.
Оповещения и объявления
Коммерческое вещание, рекламные объявления, дистанционное включение сообщений.
Трансляция может быть активирована в заданной зоне со станции вызова с помощью кода.
Оператор может находиться в центре управления, блоке охраны, приемной.
Трансляция в одну или несколько зон, адресная трансляция для выбранного терминала.
Фоновая музыка
Плей-лист может воспроизводиться на отдельном терминале, или на нескольких.
Для каждого терминала или зоны трансляции можно составить отдельный плей-лист.
Трансляция в режиме реального времени с аудио карты управляющего компьютера.
Воспроизведение по графику - файл будет воспроизводиться автоматически в заданное время.
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