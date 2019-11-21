IP система оповещения и интерком связи ITC

21 ноября 2019, 13:11

Безопасный и комфортный городской парк - профессиональные решения для больших территорий.

Система оповещения одна из основных сфере защиты населения. Наличие четкого механизма крайне необходима для всех государственных и муниципальных объектов, которые предусматривают скопление большого количества людей.

Парки - центр городской жизни в любое время года. Сделать зеленые зоны безопасными и комфортным для отдыхающих призваны современные IP-системы оповещения ITC. Решение представлено рядом громкоговорителей, работающих без помех и расположенных таким образом, чтобы звук из них охватывал всю территорию парка.

Основная цель - мгновенное информирование посетителей о возникновении чрезвычайной ситуации

Сообщение связанные с угрозой возникновения пожара, аварии, стихийного бедствия, или же просто информационного характера - это, прежде всего, предупреждение людей о фактической обстановке, координация действий и управление эвакуацией.

Интерком система

Поддержка многих интерком терминалов для прямых звонков.

Кнопка прямого дозвона для быстрого вызова помощи.

Специализированные терминалы для применения в сложных условиях.

Преимущества системы IP-РА

Низкий битрейт - каждая трансляция занимает примерно 0,1 Мбит / с.

Высокое качество: качество звука уровня CD (44 кГц, 16 бит).

Низкая стоимость внедрения: взаимодействие всех компонентов по локальной сети.

Легко масштабируется: необходимо только добавить нужный терминал.

Интеграция с системами сигнализации.

Современные системы также используются для трансляции фоновой музыки, рекламных объявлений, что не мешает мгновенно переключаться в режим оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации.

Оповещения и объявления

Коммерческое вещание, рекламные объявления, дистанционное включение сообщений.

Трансляция может быть активирована в заданной зоне со станции вызова с помощью кода.

Оператор может находиться в центре управления, блоке охраны, приемной.

Трансляция в одну или несколько зон, адресная трансляция для выбранного терминала.

Фоновая музыка

Плей-лист может воспроизводиться на отдельном терминале, или на нескольких.

Для каждого терминала или зоны трансляции можно составить отдельный плей-лист.

Трансляция в режиме реального времени с аудио карты управляющего компьютера.

Воспроизведение по графику - файл будет воспроизводиться автоматически в заданное время.

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