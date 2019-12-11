Представлена новая линейка LG GRAM

11 декабря 2019, 15:15

Новая серия ноутбуков gram от LG, с флагманом LG gram 17 (модель 17Z90N), LG gram 15 (модель 15Z90N), LG gram 14 (модель 14Z90N) и 14-дюймовым LG gram 2-в-1 (модель 14T90N), устанавливает новую планку для общепринятых стандартов портативных компьютеров и удовлетворяет потребности самых требовательных пользователей. В основу концепции линейки ноутбуков LG gram 2020 заложена победная формула компании: небольшой вес, компактность, длительное время автономной работы, и при этом техника повышает производительность.

Сердцем новой линейки является процессор десятого поколения Intel Core с графикой Iris Plus и до 24 Гб двухканальной памяти DDR4. Возможности обработки графических данных удвоенные по сравнению с моделями прошлого года. Разработчики контента будут в восторге от скорости и мощности ноутбука, которые позволят редактировать видео 4К прямо на ходу, а пользователи будут поражены тем, насколько плавно могут воспроизводится игры благодаря встроенной Iris Plus.



Большая аккумуляторная батарея мощностью 80 Вт в моделях 17Z90N и 15Z90N обеспечит больше часов автономной работы без необходимости жертвовать портативностью. Новые ноутбуки LG gram поддерживают Wi-Fi 6, что обеспечивает широкие возможности беспроводного соединения, лучшую эффективность и меньшее энергопотребление. Новые LG gram оснащены системой охлаждения Mega Cooling System, которая обеспечивает бесшумную работу устройств в оптимальном температурном режиме при использовании в разных целях.



Лауреат CES 2020 Innovation Award, флагманская модель LG gram 17 - оптимальное решение для тех, кому нужна максимальная производительность в портативном форм-факторе. Большой 17-дюймовый IPS дисплей Wide Quad Extended Graphics Array (WQXGA) обеспечивает чрезвычайную детализацию изображения с невероятно точным воспроизведением цвета. Дисплей с соотношением сторон 16:10 дает больше места для работы: редактирование видео, фотографий и документов.



Линейка ноутбуков 2020 года имеет расширенный функционал и новый минималистичный дизайн, который придает ей безупречного премиального внешнего вида. Новые модели LG gram 15 и 14 продолжают традиции компании: более длительное время работы при меньших затратах времени на зарядку для обеспечения большего удобства. Легкие ноутбуки LG являются эталонами отрасли благодаря тому, что размер корпуса ноутбука с 15-дюймовым экраном соответствует классу 14-дюймовых моделей, а дисплей с диагональю 14 дюймов помещен в корпус, созданный для ноутбука с экраном 13,3".

Миниатюрный ноутбук-трансформер LG gram 2-в-1 (модель 14T90N) в этом году возвращается с улучшенным функционалом и добавлением Thunderbolt™3. Предоставляя пользователям возможность быть более продуктивными, где бы они ни были, это универсальное устройство сохранило свои преимущество: более 20 часов работы, при этом вес всего 1145 г.«Линейка LG gram остается лидером отрасли, превосходя ожидания, когда речь идет о бескомпромиссной портативности, - сказал руководитель подразделения IT Джанг Ик-Хван (Jang Ik-hwan). - Раньше клиенты вынуждены были выбирать что-то одно из трех: производительность, компактность или емкость батареи. LG gram является реальным доказательством того, что это правило больше не действует».