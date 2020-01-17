17 января 2020, 11:15

Группа 1+1 media информирует о переносе даты кодирования спутникового сигнала телеканалов 1+1, 2+2, ТЕТ, Бигуди, ПЛЮСПЛЮС, УНИАН ТВ с 20 января на 28 января 2020 года.

Такое решение было принято сегодня, 16 января, по просьбе официальных спутниковых операторов и по результатам анализа уровня готовности населения. По их сообщениям, сейчас происходит стремительный рост информационных запросов от украинцев относительно кодирования, а спрос на подключение к услуге существенно превышает предложение.



«Несмотря на всестороннее информирование абонентов спутника об изменениях в вещании, к сожалению, не все заблаговременно позаботились о приобретении тюнеров, вернувшись к этому вопросу только сейчас. Учитывая стремительный рост спроса среди абонентов на спутниковые приемники и очереди на подключение абонентов к официальным спутниковым операторам, группа идет на вынужденное отсрочку кодирования сигнала в пользу населения. Это дополнительное время позволит абонентам, которые откладывали кодирование на последний день, успеть обеспечить себе возможность просмотра их любимых телеканалов через спутник после кодирования, а официальные спутниковые операторы смогут проработать все обращения граждан», − прокомментировал Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.



Напоминаем, что изменения коснутся только абонентов открытого спутника, а для абонентов платного спутника, цифрового эфирного (Т2), кабельного и интернет-телевидения ничего не изменится. Кодируются только развлекательные каналы, функция которых, в первую очередь, развлекать зрителя. Информационные каналы остаются в открытом доступе на спутнике, в том числе международная версия 1+1 International.

