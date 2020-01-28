Будущее системы образования в Украине и мире

28 января 2020, 16:27

Несмотря на то что за последние годы очень много инициатив в системе образования Украины были воплощены в жизнь, говорить о каких-то кардинальных изменениях еще очень рано.

Для того чтобы система образования Украины могла приносить свои плоды и дать все необходимые знания и навыки студентам, необходимо, чтобы произошли кардинальные изменения. Основная проблема — постоянный отток студентов на обучение за границей. Чтобы решить эту актуальную для Украины проблему, необходимо вывести систему образования на кардинально новый уровень.

Во-первых, необходимо базировать систему образования на создании перспектив для гражданина. Иначе говоря, выпускник вуза должен четко понимать, какие у него есть карьерные перспективы и в какой сфере он может использовать свои знания по максимуму. Конечно же, необходимость базирования системы образования на формировании практических навыков является важной составляющей реформы системы образования в Украине. Если нам удастся достичь этого в ближайшие годы, можно будет смело заявлять, что будущее системы образования выглядит довольно радужно.

Во-вторых, необходимо активно вводить инновационные технологии во все школы страны. Чем более технологичным является процесс обучения, тем проще заинтересовать всех учеников. Новые технологии также помогают экономить время. Мы живем в динамичном мире, где все меняется каждую минуту, поэтому нам весьма важно уметь транслировать эту динамичность в систему образования также.

В-третьих, будущим школьникам необходимо понимать, в каком направлении они должны направить свой потенциал. Согласно последним исследованиям, Украина сейчас занимает 24 место по фактору индекса развития человеческого потенциала среди 180 стран, чьи данные были проанализированы в исследовании. Однако, у нас все еще существует множество проблем в области системы образования. Несмотря на то что большинство украинцев имеет доступ к бесплатному среднему и высшему образованию, лишь малая часть населения понимает, какой у них потенциал и зачем им учиться и поступать в вуз. Многие студенты идут учиться в вуз исключительно потому, что все так делают, а не из-за призвания к определенной профессии. Будущее системы образования Украины состоит в понимании того, что высшее образование не обязательное для всех. Можно прекрасно реализовать себя во многих сферах, не имея диплома, но получив профессиональные знания и навыки в определенных колледжах, специализированных училищах или посещая курсы.

Запрос на определенные умения

Что касается будущего системы образования в разных странах мира, необходимость развивать определенные умения и навыки станет ключевой. Принимая во внимание тот факт, что на международном рынке труда уже есть запрос на определенные умения, школьники должны овладеть этой базой, учась в школе, и продолжить развивать определенные навыки в университете.

Понятие “сделай себя сам” снова приобретет популярность для школьников будущего: они будут иметь доступ к источникам и ресурсам, где смогут получить нужные знания и сформировать свои знания и привычки таким образом, как того требует рынок труда и мир будущего. Не обязательно проводить четыре или пять лет в университете, если человек планирует работать в некой узкой и новейшей сфере, особенно учитывая тот факт, что сейчас университетские программы несколько отстают от реальных запросов работодателей. Иначе говоря, программисты лучше учатся на практике, получая свой первый опыт работы и во время написания кода, нежели проводя несколько лет в университете и изучая теорию.

Искусственный интеллект будет и дальше развиваться, поэтому важно понимать, какое место человек будет занимать в мире будущего, и получать знания в тех сферах, где его не смогут заменить роботы и машины. Другой важный аспект, который надо учесть, рассматривая вопрос будущего системы образования в Украине и мире, — глобальные демографические изменения. В последние несколько лет прослеживается определенная последовательность: увеличение смертности и уменьшение рождаемости. Как результат, количество молодых людей в мире, к сожалению, тоже уменьшается. Именно поэтому так важно не бояться овладевать новыми навыками, ведь в мире все равно будет огромное количество рабочих задач, которые кто-то должен выполнять. Желательно иметь квалифицированный персонал, который смог бы закрыть эти нужды.

Подытоживая все аспекты, указанные выше, отметим: умение адаптироваться к новым условиям и вызовам будущего станет наиболее полезной привычкой не только для школьников, студентов и работников в Украине, но также в целом мире. Динамизм и скорость развития мира и новейших технологий уже не остановить. Все, что нам остается — это адаптироваться под потребности общества и рынка труда.