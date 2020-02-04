Почти 10 тысяч предпринимателей уже подали заявки на льготные кредиты "5-7-9"

4 февраля 2020, 14:15

На сегодня через сайт ПриватБанка предварительные заявки на получение льготных кредитов по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» подали 9279 предпринимателей и представителей малого бизнеса.

Как сообщили в ПриватБанке, в среднем банк обрабатывает более 2500 заявок предпринимателей в день.



Напомним, ПриватБанк и Фонд развития предпринимательства подписали соглашение о сотрудничестве в рамках госпрограммы развития предпринимательства 31 января 2020. Чтобы стать участником программы, достаточно иметь счет в ПриватБанке и подать заявку на специальной странице банка https://privatbank.ua/business/5-7-9 .



Программа “5-7-9” рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего



предпринимательства, численность работников которого не превышает 50 человек (с учётом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает сумму 50 млн грн. В дальнейшем банк планирует распространение программы на развитие вновь созданного малого бизнеса.



Кредиты по программе “Доступные кредиты 5-7-9%” могут выдаваться на приобретение и/или модернизацию основных средств, а также объектов недвижимости и транспортных средств, которые будут использоваться в коммерческих и производственных целях, а также на осуществление строительства, реконструкции, ремонта в помещениях, в которых ведется основная хозяйственная деятельность (кроме офисных помещений).



По данным исследования банковского рынка Украины, проведенного GFK в 2019 году, услугами ПриватБанка пользуются 64% украинских компаний и 74% отечественных предпринимателей. Открыть счет корпоративного клиента или предпринимателя в ПриватБанке можно онлайн на сайте pb.ua/start.