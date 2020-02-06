Новый фикс-объектив Fujifilm FUJINON XC35mmF2

6 февраля 2020, 14:15

По многочисленным просьбам фотографов-любителей, корпорация Fujifilm представляет новый доступный объектив с облегченным корпусом FUJINON XС35mmF2, который поступит в продажу в конце февраля 2020 года.

Эквивалентное фокусное расстояние объектива 53 мм и максимальная диафрагма F2 позволяет получать четкие снимки с красивым размытием заднего плана (эффект боке). Объектив оптимально подойдет для съемки самых различных объектов и сцен, например, для съемки портретов, уличных фотографий и репортажных кадров.



Оптическая конструкция объектива полностью повторяет схему, примененную в ранее выпущенном объективе FUJINON XF35mmF2 R WR - 9 элементов в 6 группах (включая два асферических элемента) обеспечивает идеальный баланс между качеством изображения и компактным размером. В отличие от старшей модели в ней нет пыле-брызгозащиты и кольца управления диафрагмой и металлического экстерьера, благодаря этому удалось добиться веса всего 130 грамм и достичь доступной цены без потери качества.



Основные характеристики



• Конструкция объектива включает 9 элементов в 6 группах, что гарантирует высокую четкость картинки даже при максимальной диафрагме F2.0.

• Система автоматической фокусировки, перемещающая компактные и легкие элементы с помощью шагового мотора, обеспечивают бесшумный, точный и быстрый автофокус. Любители уличной фотографии, которым так важно поймать момент, по достоинству оценят это преимущество.

• Корпус объектива изготовлен из прочных полимерных материалов и обладает компактными размерами и весом всего 130 грамм.