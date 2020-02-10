Google Картам исполняется 15 лет, а 10 лет назад Карты представлены в Украине

10 февраля 2020, 12:15

8 февраля Google Картам исполняется 15 лет. С тех пор как в 2005 году мы представили карту мира, мы расширили границы того, что может сделать карта: начиная с того, чтобы легко найти путь с точки А в точку Б, и до того, чтобы вся необходимая информация во время путешествий и в повседневной жизни была всегда под рукой.



Сегодня Картами Google пользуется более 1 миллиарда человек ежемесячно по всему миру.



Сегодня на Картах Google благодаря партнерам представлены спутниковые снимки высокого разрешения, которые охватывают 93 миллиона квадратных километров, где живут более 98% всего населения планеты.



Для Street View (режим Просмотра Улиц) отснято более 16 миллионов километров изображений.

Сегодня ежедневно пользователи делают более 20 миллионов дополнений – отзывов, рейтингов и т.д. – по поводу различных мест на Google Картах и в

Поиске. Значительную часть этой работы ведет наше активное сообщество, которое насчитывает 120 миллионов Местных Экспертов.

Ежемесячно мы соединяем людей с различными бизнесами более 9 миллиардов раз, включая более 1 миллиарда телефонных звонков и 3 миллиарда запросов местонахождения.



Сегодня пользователи проезжают ежедневно в среднем более 1 миллиарда километров, используя Google Карты.



Сегодня вы можете найти информацию о компаниях, рейтинги, обзоры и многое другое для около 200 миллионов бизнесов и мест по всему миру.



На Картах Google есть информация о доступности, например, наличие доступа в заведения для людей на колясках, для более 50 миллионов мест по всему миру.



В Украине Google Карты были официально представлены в конце января 2010 года, и за 10 лет украинские пользователи получили доступ ко многим популярным функциям сервиса.



22 января 2010 года Google Карты официально представлены в Украине.



29 марта 2012 года в Украине представлена Google Навигация.



20 апреля 2012 года Просмотр улиц (Street View) на Картах Google появился в Украине, а в октябре 2015 года мы представили масштабное обновление Street View – Просмотр Улиц стал доступен не только для крупнейших городов страны, но и в более чем 300 больших и маленьких населенных пунктах страны.



19 марта 2013 года становится доступным сервис "Общественный транспорт" на Картах Google.



В 2014 году Google Украина начинает масштабную кампанию Цифровое преобразование регионов Украины, и за 4 года в сотрудничестве с местными государственными администрациями кампания проект был реализован в 15 областях.



В 2017 году представлены виртуальные туры Верховной Радой Украины, музеями под открытым небом, оперными театрами Украины, уникальными деревянными церквями Карпатского региона.



Google отмечает юбилей Карт и представляет новый вид приложения и новые функции. Начиная с сегодняшнего дня, в приложении Google Карты для Android и iOS будут доступны пять вкладок для легкого доступа: Что рядом?, Регулярно, Сохранено, Добавить и Новости.



Что рядом?: Во вкладке "Что рядом?" собрана информация, рейтинги, обзоры и многое другое об около 200 млн мест по всему миру, в том числе местные рестораны, ближайшие интересные места и достопримечательности города.



Регулярно: Независимо от того, путешествуете ли вы на автомобиле или общественным транспортом, вкладка "Поездки" поможет вам убедиться, что вы выбрали наиболее эффективный маршрут. Настройте ежедневный маршрут, чтобы получать обновления движения в режиме реального времени, время поездки и предложения по альтернативным маршрутам.

Сохранено: Люди сохранили больше 6,5 млрд мест на Картах Google. Теперь вы можете просмотреть все это в одном удобном месте, а также найти и упорядочить планы предстоящей поездки и поделиться рекомендациями о местах, где вы были.



Добавить: Сотни миллионов людей ежегодно предоставляют информацию, которая помогает постоянно обновлять Карты Google. С помощью новой вкладки "Добавить" вы можете легко делиться знаниями о вашей местности, такими как подробности о дорогах и адресах, пропущенные места, отзывы о заведениях и фотографии.



Новости: Новая вкладка "Новости" предоставляет вам информацию о тенденциях, рекомендуемых местах для посещения от местных экспертов и специализированных компаний, таких как The Infatuation.



Мы также обновляем внешний вид и представляем новый дизайн пиктограммы Карт Google, которая отображает эволюцию карт и отражает изменения, которые мы сделали: начиная с того, чтобы помочь вам добраться до места назначения до того, чтобы помочь вам открывать новые места и приобретать новый опыт.



Поскольку мы празднуем день рождения, во время использования навигации на Картах Google обратите также внимание на пиктограмму праздничного автомобиля, которая будет доступна в течение ограниченного времени.



Также, станут доступными обновления для режима Общественный транспорт в приложении Google Карты. Новые функции Общественного транспорта помогут вам быть в курсе системы общественного транспорта города в режиме реального времени и увидеть важные детали, которые базируются на отзывах пользователей, такие как температура в салоне, доступность для людей с особыми потребностями, наличие специальных секций для женщин, безопасность.



Большое спасибо всем за доверие и за то, что вы были с нами во время этого увлекательного путешествия в течение последних 15 лет. Мы не можем дождаться, чтобы увидеть, что принесут следующие 15 лет!