ПриватБанк запустил в Ужгороде е-билет

11 февраля 2020, 12:45

С начала февраля в автобусах коммунального предприятия "Ужгородский муниципальный транспорт" заработал е-билет.

Этот проект реализован ПриватБанком, международной платежной системой Mastercard и Ужгородским городским советом.Теперь в салонах 20-ти комфортабельных автобусов "Электрон" закреплены современные транспортные валидаторы. Жители и гости Ужгорода могут оплатить проезд с помощью банковских карт с функцией PayPass / PayWave, смартфонами с GooglePay / ApplePay, а также бумажными QR билетами.Пользователи мобильного приложения Приват24 могут сканировать QR непосредственно с экрана валидатора. При сканировании будет доступен выбор между билетом полной стоимостью 7 грн или ученического билета за 5 грн.Кроме того, проектом реализована возможность покупки бумажного QR-билета на одну или несколько поездок в любом из более 1200 торговых pos-терминалов в магазинах города. Достаточно нажать "0" на терминале и указать необходимое количество билетов. Полученный терминальный бумажный QR-билет достаточно отсканировать в валидаторе при входе в автобус.