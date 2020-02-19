Оптика под микроскопом! Волоконно-оптический микроскоп Optolink FOM-600

19 февраля 2020, 12:45

Согласно статистике, собранной ведущими международными операторами, приблизительно половина всех отказов в оптических сетях связана с загрязнением или дефектами оптических коннекторов.

Поэтому для обеспечения надежной работы сети необходимо введение практики стопроцентной проверки и фиксации качества всех оптических соединений. Разработаны международные стандарты IEC и IPC, которые описывают методики и критерии такого тестирования.

Пользование микроскопом: быстро и удобно

Видеомикроскопы серии OPTOLINK FOM-600V прекрасно подходят для решения таких задач и позволяют меньше чем за 10 секунд в полностью автоматическом режиме производить проверку и фиксацию состояния оптических коннекторов и SFP модулей.

Основные характеристики

Разрешение <1nm

Увеличение 400х

Дисплей 3,5’

Совместимость SC/FC/ST/E2000/LC/MU/MPO/SFP

Видео в реальном времениподдержка t-flash карт, быстрая проверка уровня загрязнения male та female коннектора

Питание – батарея 4000 mAh (до 20 часов)

Защитный силиконовый чехол

Optolink FOM-600V РОМСАТ — официальный дистрибьютор OPTOLINK в Украинe.