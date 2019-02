7 февраля 2019, 12:06

Продуктовый портфель компании РОМСАТ пополнился оборудованием для волоконно-оптических сетей бренда Optolink.

Оптические модули Optolink

Оптические модули Optolink Компактные приёмопередатчики Optolink (трансиверы) обеспечивают передачу данных по витой паре и оптическому волокну, предназначены для присоединения сетевых устройств.

Optolink – производитель профессионального оборудования для построения оптоволоконных сетей.

Основные характеристики модулей Optolink

Скорость передачи данных, Gbps: 0.1, 1, 10, 25, 40, 100.

Расстояние передачи данных, km: 0.1, 0.3, 3, 20, 40, 60, 100, 120, 160.

Длина волны, nm: 850, 1270, 1310, 1330, 1490, 1550, 1270-1610 (CWDM), C17-C61(DWDM).

Технологии: WDM, CWDM, DWDM. Форм-факторы: SFP, SFP+, XFP, QSFP, CFP, DAC/AOC кабели, X2/Xenpak переходники.

Область применения

Data Center Local Area Network Ethernet switches and router applications Proprietary Protocol Applications High-performance Backplane Applications 0.1/1/10/40G Ethernet Infiniband 4X SDR DDR QDR 40G Telecom connections 10GBASE-SR/SW, 10GBASE-LR/LW, 10GBASE-ER/EW, 10GBASE-ZR/ ZW 25GBASE-SR 100GBASE-SR4 SDH STM-64 CWDM/DWDM point to point link Gigabit Ethernet over Cat 5 cable OTN G.709 OTU1e/2/2e FEC bit rates ITU-T G.698.1 DS100S1-2Dz SONET OC-192 IR-2/IR-3 SDH STM S-64.2b/S-64.3b ITU-T G.709 Infiniband transmission at 4 channels SDR, DDR and QDR Модули спроектированы по спецификации Multi-source Agreement (MSA), соответствуют требованием лазерной безопасности 1-го класса. Оптические модули Optolink в наличии на складе!



РОМСАТ – эксклюзивный представитель Optolink в Украине.