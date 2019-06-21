Optolink EPON и GPON ONU

РОМСАТ расширил ассортимент продукции новыми моделями Optolink.
Абонентское устройство Optolink E2
Модель предназначена для работы в PON сетях, поддерживает стандарт EPON (802.3ah) и полностью совместима с OLT BDCОМ.
Легко интегрируется в уже существующую пассивную сеть
Скорость передачи 1.25 / 1.25Gbps
Механизм DBA
Поддержка VLAN
Поддержка мультикаст
Абонентское устройство Optolink G2
Модель предназначена для подключения к услугам широкополосного доступа абонентов в многоквартирных домах, жилых комплексах и коттеджных поселках.
Максимальная дальность - 20 км
Скорость передачи 2.5 / 1.25Gbps
поддержка VLAN
Передатчик: 1310nm
Приемник: 1490nm
Оборудования на складе, доступное для заказа
Optolink – производитель профессионального оборудования для построения оптоволоконных сетей
РОМСАТ – эксклюзивный представитель Optolink в Украине