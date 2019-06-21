Optolink EPON и GPON ONU

21 июня 2019, 9:15

РОМСАТ расширил ассортимент продукции новыми моделями Optolink.

Модель предназначена для работы в PON сетях, поддерживает стандарт EPON (802.3ah) и полностью совместима с OLT BDCОМ.

Легко интегрируется в уже существующую пассивную сеть

Скорость передачи 1.25 / 1.25Gbps

Механизм DBA

Поддержка VLAN

Поддержка мультикаст

Абонентское устройство Optolink G2

Модель предназначена для подключения к услугам широкополосного доступа абонентов в многоквартирных домах, жилых комплексах и коттеджных поселках.

Максимальная дальность - 20 км

Скорость передачи 2.5 / 1.25Gbps

поддержка VLAN

Передатчик: 1310nm

Приемник: 1490nm

Оборудования на складе, доступное для заказа

Optolink – производитель профессионального оборудования для построения оптоволоконных сетей

РОМСАТ – эксклюзивный представитель Optolink в Украине