Нове обладнання в університетах допоможе IT-індустрії заощадити півмільйона

27 февраля 2020, 12:15

За останні 5 років кількість embedded-інженерів в Україні збільшилась майже в 2 рази, проте їхня частка на ринку в 2019 році - всього 2,9% від загальної кількості технічних фахівців.

Це не задовольняє попит ринку, який не закривають університети через брак матеріальної бази. Нове обладнання прискорить навчання нових фахівців і заощадить індустрії понад півмільйона доларів тільки на підготовку embedded-інженерів. Ці дані представила компанія GlobalLogic в дослідженні популярності розробки вбудованих систем серед українських інженерів.



Незважаючи на те, що за останні 5 років індустрія зростала на 20-25% щорічно, кількість інженерів по галузях збільшується нерівномірно. Так, частка embedded-розробників серед усіх технічних фахівців ледь перевищувала 3%, в той час як більш активно розвивалася веб-розробка, а також розробка додатків та ігор.



Така ж тенденція спостерігається у всьому світі. За даними LinkedIn, соціальної мережі для встановлення професійних контактів, в світі близько 315 тисяч профілів розробників вбудованих систем. При цьому більше половини з них (156 тис.) знаходяться в США, Індії та Німеччині. Для порівняння, в LinkedIn зареєстровано близько 2,5 тис. українських embedded-розробників (менше 1%). GlobalLogic співпрацює з понад 900 українськими інженерами з досвідом розробки вбудованих систем.



Embedded-системи - основа сучасних приладів від фітнес-браслетів і Wi-Fi-роутерів до інсулінової помпи і бортового комп'ютера автомобіля. Складність рішень полягає в тому, що embedded-пристрої, як правило, не мають власної операційної системи (або мають специфічну ОС) і їхнє програмне забезпечення тісно інтегровано з "залізом" пристрою, на якому воно працює.



Незважаючи на великий попит на створення embedded-пристроїв, існує гостра нестача профільних фахівців на ринку. Навчання такого інженера коштує університетам, і приватним компаніям дорого через необхідність спеціального обладнання вартістю в десятки тисяч доларів.



У 2019 році компанія GlobalLogic спроєктувала і замовила виготовлення Embedded Starter Kit. Це базова плата, яка доповнена сенсорами, екраном і іншими компонентами, необхідними для роботи над вбудованими рішеннями. Embedded Starter Kit вже отримали 7 університетів, де його використовують більше 1000 студентів. У 2020 році компанія збирається передати ще 200 наборів в 5 ВНЗ. Завдяки цьому щорічно підготовку проходитимуть близько 2000 embedded-інженерів початківців. Оскільки базовий курс для одного розробника вбудованих систем вартує компаніям мінімум $200-250, то подібна ініціатива здатна заощадити індустрії принаймні $500,000 в рік.



У 2019 група компаній GlobalLogic інвестувала понад 2 млн доларів в розвиток інженерних талантів в регіоні Центральної та Східної Європи. Істотна частина цих вкладень припадає на Україну. Зокрема, проєкт Embedded Starter Kit створений в рамках програми GlobalLogic Education в Україні. Це платформа для фахівців як всередині компанії, так і поза нею, в рамках якої відбувається і співробітництво з університетами.



У травні 2020 року на базі факультету електроніки НТУУ “КПІ” пройде всеукраїнський студентський конкурс GlobalLogic Embedded Students Challenge. Це буде конкурс розробки на Embedded Starter Kit.



GlobalLogic використовувала для аналізу дані з відкритих джерел DOU, LinkedIn. А також внутрішню статистику компанії за 2014-2019 роки.



Що таке Embedded. ТОП-3 факти:



1. Embedded-фахівці не тільки пишуть код, але і буквально «вбудовують» його в різні пристрої;



2. Фітнес-браслет, Wi-Fi-роутер, ваш телефон і навіть робот Софія - це embedded-пристрої;



3. За допомогою вбудованих систем створюють безпілотні автомобілі і космічні кораблі.