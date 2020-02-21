Улучшенные модели потолочных громкоговорителей ТОА PC-1860 и PC-2360!

21 февраля 2020, 13:16

В линейке потолочных громкоговорителей компании ТОА произошли небольшие, но приятные для слуха изменения: на смену популярным PC-1869 и PC-2369 пришли PC-1860 и PC-2360.

Новинки выгодно отличаются большими значениями звукового давления – 94 dB против 90 dB, что были ранее. Узнать их легко по обновленному дизайну решетки. 4 «добавочных» dB позволили качественно улучшить характеристики звукового поля, воспроизводимого динамиком и, как следствие, улучшили восприятие воспроизводимых музыкальных композиций и речевых сообщений.

Стоимость динамиков ниже текущих аналогов за счет упрощения индивидуальной упаковки, а также уменьшение полосы равномерного звучания (частотной характеристики динамика).

Рис.1 Разница АЧХ между предыдущими и новыми моделями потолочных громкоговорителей ТОА