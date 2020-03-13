Самые ожидаемые смартфоны начала весны-2020

13 марта 2020, 21:09

Мировое производство не стоит на месте, и несмотря на недавно всколыхнувшие планету события в связи с эпидемиологической ситуацией, ни проходит не дня без анонса о запуске, старте продаж или промоакции на тот или иной нашумевший смартфон. Что же принесла и что ещё вскоре преподнесёт нынешняя весна рассказали в сети Фокстрот.

Бренд Samsung начал промо своего флагманского Galaxy S20 более месяца назад. Первые клиенты, сделавшие предзаказ, смогли заполучить эту мега-новинку к 8 марта. Ныне смартфон SAMSUNG Galaxy S20 cо встроенной памятью 128 Гб уже доступен к покупке на сайте foxtrot.ua и в розничной сети. В наличие цвета – серый, розовый и голубой по цене 26999 грн. Возможна покупка частями от monobank.

Ожидаемо популярной стала премьера смартфона Samsung Galaxy M31, который благодаря наличию четырёх камер, диагонали экрана 6,4 дюйма и мощному аккумулятору на 6000 мА/ч уже назвали мега-монстром. Финальная цена – 6999 грн, но пока доступен только по предзаказу.

Huawei также обещает удивить новинками в средне-бюджетной категории. Во-первых, это модели P40 Lite и P40 Lite E, которые ожидаются в продаже ближе к концу марта. Они основаны на чипсете Kirin 810 и операционной системе Android, но будут лишены сервисов Google. Зато пользователи смогут освоить Huawei AppGallery и все остальные приложения, созданные на замену заокеанских сервисов.

Также в конце марта предвидится выход на смарт-арену Huawei Mate Xs – складного смартфона. 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти, диагональ экрана в разложенном виде составляет 8 дюймов при разрешении 2480х2200 пикселей. Основная камера с датчиком изображения и разрешением 40 Мп. Емкость аккумулятора – 4500 мА/ч

Напомним, в конце декабря 2019 в продажу, но в ограниченном количестве поступил, раскладной смартфон премиум-сегмента Samsung Galaxy Fold с гибким безрамочным экраном.

Компания OPPO планирует обновить весь модельный ряд. Как пример, в среднем классе уже доступен для предзаказа смартфон OPPO A31 по цене 4499 грн. Диагональ экрана – 6,5 дюйма разрешением HD+, каплевидный вырез под фронтальную камеру с разрешением 8 Мп. Основной памяти 4 ГБ и 128 ГБ флэш-памяти.

Также ожидается лонч флагманского смартфона Oppo Find X с 8-ядерным процессором Snapdragon 845 и фронтальной камерой 25 Мп.

Весенней промоценой радует бестселлер XIAOMI Redmi Note 8 Pro. Смартфон с однокристальной системой Snapdragon 665, диагональю экрана 6,3 дюйма и разрешением 2340x1080, с памятью 128 Гб, можно купить со скидкой за 6699 грн.

Ну, и премьера марта-2020 – дерзко вышедший на рынок realme. Бренд представил 4 модели, ценовая категория которых стартует от 2799 грн. Самая мощная и функциональная модель Realme X2 Pro 8/128 Gb доступна по предзаказу по цене 11999 грн.