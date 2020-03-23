Киевстар отменяет абонплату на решения для удаленного офиса

23 марта 2020, 11:15

По условиям специального предложения бизнес-клиенты могут подключить в тестовом режиме без внесения абонплаты наиболее востребованные сервисы, позволяющие вести деловую активность на должном уровне.

Они помогут создать удаленные рабочие места для сотрудников, обеспечить их инструментами для совместной работы, документооборота и общения, настроить процесс коммуникаций с клиентами и предоставить возможность управления устройствами на расстоянии.



«Многие компании сейчас оказались в сложных условиях, когда приходится полностью перестраивать бизнес-процессы в соответствии с требованиями работы на карантине, – говорит Константин Вечер, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – При этом некоторые бизнесы раньше уже имели опыт использования сервисов для работы онлайн, но большинство других даже не знает, с чего начать. Именно таким компаниям Киевстар Бизнес не только предоставляет индивидуальные консультации экспертов, но и предлагает начать работу с новыми для себя инструментами в режиме тестирования без внесения абонплаты».



В акционном списке:



• Cервисы Microsoft Office 365 и StarTeams. Работа с корпоративной почтой бизнес-уровня, увеличенный объем почтовых ящиков, индивидуальные облачные хранилища для каждого пользователя объемом от 1 Тб, платформа для корпоративного портала (новости, библиотека проектов, хранения файлов и др.), Совместная работа над документами или проектами, общение в голосовых и видеочатах, звонки с фиксированных номеров на любом устройстве и пр. Поддержка экспертами Киевстар.



Условия акции: подключение для пользования сервисами до 25 лицензий Office 365, абонплата не начисляется в течение 30 дней с даты подключения в период действия акции.



• Виртуальная мобильная АТС. Сервис разворачивается на оборудовании мобильного оператора и не требует затрат на покупку или аренду дополнительного. Позволяет за считанные минуты интегрировать мобильные и фиксированные номера в CRM-системы, перенести функционал контакт-центра, который работал на фиксированных телефонных линиях, на мобильные номера телефонов, обеспечив работу удаленного контакт-центра или отдела продаж. Управление сетью происходит через веб-портал. Дополнительные удобные функции в рамках предложения: статистика вызовов, сервис Smart Сonference для дистанционных совещаний с участием до 128 человек. Поддержка экспертами Киевстар.



Условия акции: пользование сервисом без абонплаты в течение 60 дней с даты подключения в период действия акции.



• Star.Docs - система электронного документооборота (внутреннего и внешнего), которая позволяет работать с документами удаленно; совместно редактировать, комментировать, согласовывать и подписывать их онлайн, сохранять все в облачном хранилище в электронных реестрах, иметь доступ к документам 24/7. Поддержка экспертами Киевстар и партнера Star.Docs (Deals).



Условия акции: Подписание неограниченного количества электронных документов без начисления абонплаты или иных платежей в период действия акционного предложения.



• Центр управления IoT. Платформа для управления M2M-картами и их трафиком. Автоматизирует работу М2М-карт по созданным пользователями сценариям работы, позволяет в режиме реального времени проверять параметры передачи данных, состояние SIM-карты, блокировать ее, просматривать входящие/исходящие сообщения и т.п. Использование платформы снижает риски превышения трафика, нецелевого использования М2М SIM-карт, неверно подобранных тарифных планов, а также помогает вовремя узнавать об изменениях в работе устройств. Система доступна через WEB-интерфейс или с помощью API. Поддержка экспертами Киевстар.



Условия акции: Подключение и использование платформы без абонплаты в течение двух полных месяцев с даты активации.



Специальное предложение действует с 23 марта по 3 апреля 2020 года для всех новых корпоративных клиентов Киевстар, а также тех существующих клиентов, которые ранее не заказывали сервисы из акционного списка.

Получить больше информации о возможностях для удаленной работы большого, среднего или малого бизнеса, а также заказать индивидуальную консультацию или услугу можно на официальном сайте Киевстар.

Кроме того напоминаем, что для всех новых корпоративных клиентов Киевстар действует акция «Бизнес-старт», которая предусматривает выгодные условия пользования бизнес-тарифами компании: -50% на абонплату в выбранном тарифном плане в течение полугода с момента подключения.