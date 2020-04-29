Zello Work стало бесплатным для оперативных служб и волонтерских движений

29 апреля 2020, 10:15

Компания Zello предоставила сервис Zello Work бесплатно для всех служб оперативного реагирования и волонтерских движений, чтобы помочь им бороться с COVID-19.

Zello получает несколько заявок в час, поэтому компания мобилизовала персонал для быстрого удовлетворения растущего спроса на программу.



Приложение Zello Work помогает общаться как внутри отдельного подразделения, так и поддерживать мгновенную связь между ведомствами, чтобы ускорить взаимодействие для спасения людей в период пандемии коронавируса. Теперь группы быстрого реагирования, отвечающие за работу в чрезвычайных ситуацией, могут пользоваться профессиональной групповой голосовой связью, которая работает в любой сотовой сети (с низкой пропускной способностью, например, 2G или EDGE) или на Wi-Fi или спутниковой связи.



Компания приняла решение сделать свой корпоративный голосовой сервис, обеспечивающий бесперебойную голосовую связь между сотрудниками организации, полностью бесплатным для служб оперативного реагирования и волонтерских движений России, Казахстана, Украины, Белоруссии т.д.: станций скорой медицинской помощи, пожарных подразделений, полиции, спасательных служб и т.д. Профессиональный голосовой сервис Zello Work обеспечивает моментальную коммуникацию в каналах до 10000 человек одновременно.



В условиях пандемии сотрудникам служб оперативного реагирования приходится общаться с более широким кругом людей, с представителями других ведомств и часто решать вопросы в групповом общении, находясь при этом на расстоянии друг от друга. Сети традиционных радиостанций не помогают решить эту проблему.



Приложение многократно использовалось в чрезвычайных ситуациях (например, в периоды ураганов в США). Многие некоммерческие организации, оказывающие первую помощь, сталкиваются с бюджетными ограничениями, которые теперь не являются препятствием для использования Zello Work. Приложение Zello уже работает на 22 языках мира и к нему подключились сотни служб быстрого реагирования из разных стран. Приложение становилось критически важным инструментом в период кризисных ситуаций для координации усилий по организации спасения людей.



«В тех странах, в которых мы наблюдаем, как только разворачивается COVID-19, мы видим, что системы оповещений и системы быстрого реагирования оказываются перегруженными, - отметила Вероника Заславская, директор Zello. - Телефонная связь не предназначена для группового общения. Мессенджеры оказываются неудобными для оперативного общения, голос в прямом режиме (как в рации) всегда быстрее. Профессиональная версия программы будет доступна для всех государственных и общественных организаций, участвующих в борьбе с новой мировой опасностью».

