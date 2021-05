"Сименс" и Tangent Works демократизируют анализ данных IoT для MindSphere

26 мая 2021, 13:15

«Сименс» внедрит в MindSphere технологию InstantML от Tangent Works, чтобы реализовать новые возможности ИИ в решениях промышленного Интернетавещей.Встроенный в MindSphere компонент InstantML от компании Tangent Works позволит промышленным компаниям максимально оперативно внедрять возможности ИИ в приложения и решения на базе платформы MindSphere. Благодаря этому партнерству даже непрофильные специалисты смогут воспользоваться преимуществами данных IoT для создания новых аналитических сервисов с ИИ.Отдел разработки ПО управления «Цифровое производство» компании «Сименс» сообщил об объединении усилий с Tangent Works для внедрения простых в использовании технологий искусственного интеллекта (ИИ) для раскрытия потенциала промышленных данных. Новое решение AI for Everybody («ИИ для каждого») подразумевает интеграцию технологий InstantML от Tangent Works в MindSphere® – промышленное решение «IoT как услуга» от компании «Сименс». В результате пользователи получат возможность сразу же применять данные IoT, накапливаемые в MindSphere, для формирования новой аналитической информации без больших затрат на создание и обучение сложных моделей ИИ.Многие организации по-прежнему испытывают сложности с масштабированием проектов цифровой трансформации и использованием данных IoT с использованием инновационных технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО). МО открывает невероятные возможности с точки зрения применения в промышленности. Однако зачастую это требует детального знания статистических данных и их применения в промышленных сценариях использования. Также проблему представляют малое число и дороговизна специалистов по интеллектуальной обработке данных.«В рамках подготовки к работе после пандемии многие компании инвестируют огромные средства в цифровые технологии и ИИ. Согласно нашим исследованиям, еще до COVID-19 наблюдался недостаток специалистов в области цифровых технологий, особенно в сфере ИТ и интеллектуальной обработки данных. В этом заключалась одна из самых серьезных проблем компаний, стремящихся реализовать такие инициативы, как Интернет вещей, Индустрия 4.0. и ИИ, – считает глава IoT Analytics Кнуд Лассе Лют. – В ближайшие годы ситуация лишь ухудшится, и большинство фирм просто не смогут найти экспертов, способных создать модели машинного обучения и интегрировать их в повседневную деятельность предприятия. Компании, которые не смогут найти или позволить себе таких профильных специалистов по цифровым технологиям будут использовать программные инструменты «low-code», чтобы облегчить работу нетехнического персонала или так называемых «разработчиков-любителей».InstantML от Tangent Works в качестве встроенного компонента для MindSphere позволит промышленным пользователям максимально оперативно внедрять возможности ИИ в приложения и решения на базе MindSphere. Этот подход позволит сразу же использовать данные IoT, хранящиеся в MindSphere, для создания аналитических инструментов, облегчая реализацию таких важных промышленных сценариев использования, как превентивное техническое обслуживание, оптимизация производительности, контроль качества и управление энергопотреблением.«Мы всегда верили в потенциал нашей технологии InstantML применительно к промышленным данным, – поделился сооснователь Tangent Works Хенк Де Метсенаре. – Благодаря объединению компании «Сименс», являющейся настоящим лидером этого рынка, с Tangent Works этот потенциал наконец будет реализован. Сочетание MindSphere от «Сименс» и InstantML от Tangent Works изменит использование промышленных данных и принесет пользу многим клиентам «Сименс».«Благодаря решению AI for Everybody («ИИ для каждого») и внедрению технологии InstantML от Tangent Works заказчики и партнеры смогут гораздо быстрее и проще расширить возможности MindSphere, чтобы максимально преобразовать данные в реальную рабочую аналитическую информацию и преимущества, – считает старший вице-президент отдела облачных решений ПО управления «Цифровое производство» компании «Сименс». – За счет возможности использовать ИИ/МО для создания максимально автоматизированной прогнозной аналитики даже разработчики-любители смогут применять данные и добиться моментальных результатов на высоком уровне. В конечном итоге, это позволит упростить процессы и предоставить рядовым пользователям возможности глубокого анализа промышленных данных».