"Сименс" объявил результаты первого квартала 2022 финансового года

14 февраля 2022, 10:15

«В 2022 ф.г. мы показали очень успешный старт. Все бизнес-направления продолжили демонстрировать значительный рост. Мы добились отличных результатов, увеличив прибыль за одну акцию до операций по распределению покупной цены на 20%. В то же время мы продолжили работу над своим портфолио как профильная технологическая компания, – поделился Президент и Председатель Правления «Сименс АГ» Роланд Буш. – Эти впечатляющие результаты подтверждают, что мы являемся лидером в области цифровизации и устойчивого развития».

«В I кв. 2022 ф.г. «Сименс» продолжил демонстрировать отличные финансовые результаты по всем ключевым показателям. Мы по максимуму воспользовались возможностями для роста на многих ключевых рынках, добившись выдающихся показателей свободного денежного потока в размере более 1 млрд. евро», – добавил Главный коммерческий директор «Сименс АГ» Ральф П. Томас.В I кв. объем заказов вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 24,2 млрд. евро на фоне двузначного роста во всех промышленных бизнес-направлениях, оборот вырос на 17% по сравнению с прошлым годом до 16,5 млрд. евро, при этом показатель соотношения новых и выполненных заказов составил впечатляющие 1,47.Объем заказов вырос на 42%, оборот – на 9% на сопоставимой основе, за вычетом пересчета валют и «эффектов портфеля», в первую очередь – поглощения Varian Medical Systems, Inc. (Varian), между рассматриваемыми периодами.Прибыль промышленного бизнеса увеличилась на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 2,5 млрд. евро, в то время как рентабельность достигла отметки 15,7%.Чистая прибыль возросла на 20% до 1,8 млрд. евро, в результате чего базовая прибыль за одну акцию (EPS) составила 2,05 евро; показатель EPS до операций по распределению покупной цены (EPS до PPA) составил 2,24 евро.Свободный денежный поток с учетом текущей и остановленной деятельности превысил прошлогодний показатель за тот же период, составив 1,1 млрд. евро.