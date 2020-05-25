ДОК-станции Сanyon – незаменимый помощник в многозадачной работе

25 мая 2020, 9:45

Новый стандарт быстрого, универсального, надежного и недорогого подключения всех необходимых пользовательских устройств представляет стремительно развивающийся бренд Canyon, официальным дистрибьютором которого является компания АСБИС-Украина.

Подключайте любое количество используемых устройств и не теряйте в производительности своего устройства! Мышка, наушники, дополнительная клавиатура, съемные жесткие диски, колонки, зарядка для смартфона или два внешних монитора. Док-станции Canyon помогут вам управлять своей продуктивностью.

Например, модель CNS-TDS07DG с беспроводной зарядкой и возможностью подключения двух внешних мониторов, что будет очень полезным для дизайнеров, аналитиков, маркетологов и девелоперов. Или мультипортовый адаптер “хаб” CNS-TDS06DG. Обязательно посмотрите видеообзор, если у вас есть одна свободная минута. Выбирая док-станцию Canyon, не имеет значения, какая операционная система на вашем устройстве. Все модели совместимы и с Windows, и с MacOS.

Скидки до 20%.