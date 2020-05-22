Сanyon расширяет возможности подключения периферии к MacBook

22 мая 2020, 12:45

При работе с любой техникой Apple (компьютерами, лэптопами, планшетами или смартфонами) вы наверняка ощущали недостаток портов и разъемов для дополнительных устройств.

Это происходит из-за того, что производитель стремится к максимальной оптимизации места и веса любого выпускаемого им гаджета, делая его удобным для транспортировки.

Canyon предлагает три модели ДОК-станций, разработанные специально для техники Apple. Что их отличает от остальных гаджетов? У них есть 2 USB Type-C разъема, которые специально разработаны под MacBook (подключаются в левой нижней панели).

Вы можете расширить свои возможности подключения девайсов к технике до 3-х, 5-ти и 8-ми, в соответствии с выбранной моделью ДОК- станции Canyon. Теперь ваш MacBook совместим с любым устройством от флэшки до телевизора.

Артикулы ДОК- станции Canyon для MacBook:CNS-TDS01DG, CNS-TDS05DG, СNS-TDS08DG. Скидки до 20%.