Гаджет от Panasonic поможет найти вторую половинку

28 мая 2020, 9:45

Интересное решение, облегчающее коммуникацию между людьми, предложили инженеры японской компании Panasonic.

Миниатюрные устройства Human Body Communication System (HiT), внешне очень напоминающие смарт-часы, помогают всем, кто в силу застенчивости или недостатка времени, не может произнести вслух по-настоящему важные вещи. Для передачи информации «собеседникам» достаточно просто пожать друг другу руки – при этом их браслеты обменяются информацией, используя слабое электромагнитное поле, которое генерируется вокруг каждого человека.



Пользователь может подготовить и записать практически любые данные - о себе, своих привычках, пристрастиях, чувствах и многом другом. Они поступают на специальный защищенный сервер и затем могут быть скачаны на устройство другого пользователя. Но перед этим владелец личных данных должен в буквальном смысле коснуться своего собеседника.



Первыми заказчиком браслетов HiT стала одна из крупнейших в Японии служб знакомств ZWEI. И она уже рапортовала о существенном успехе – количество удачных совпадений в парах после встреч с использованием HiT вдвое превысило обычные показатели. И это вполне объяснимо, ведь Япония с ее традиционно строгой культурой не поощряет открытого выражения мыслей и чувств. Поэтому люди, ищущие здесь себе партнера для брака, имеют гораздо больше шансов ошибиться, недосказать или неправильно истолковать поведение собеседника. Кроме прочего, система HiT помогает предварительно фильтровать пользователей по интересам, отсекая тех, кто имеет очень низкие шансы понравиться тому или иному партнеру.



«Я понял, что это настоящий успех HiT, когда одна из девушек, безуспешно посещавших вечера знакомств на протяжении двух лет, наконец нашла своего идеального партнера. Браслет HiT от ее имени сообщил об интересах, которыми она не решалась поделиться, и они совпали с интересами одного из мужчин-участников. Практически 100%-ое совпадение!», - рассказывает один из разработчиков устройства Рио Ямада, менеджер проекта департамента развития IoT бизнеса компании Panasonic Industrial Solutions.



Корпорация Panasonic разрабатывает различные способы передачи информации уже много лет. Технологию обмена данными через электромагнитное поле человека начали развивать еще в начале 2000-х годов. Изначально инженеры ориентировались на ее использование в B2B сегменте, например, в системах умного дома или автомобилях. Однако стабильность такой связи все еще не достаточна для ее использования в b2b приложениях – при любых условиях и вне зависимости от внешних факторов.

В то же время технология уже вполне подходит для b2c заказчиков. В качестве еще одной области применения HiT рассматривалась развлекательная индустрия и, в частности, так называемые handshake events или встречи фанатов с популярными музыкальными исполнителями. Для большинства участников это единственная в жизни, невероятно короткая возможность прикоснуться к своему кумиру, поэтому подобная ускоренная коммуникация может иметь здесь невероятно важную роль.