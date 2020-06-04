Самые таинственные истории про казино: мистика или обман?

4 июня 2020, 15:20

Мистические рассказы о потусторонних силах и явлениях в игорных домах пользуются огромной популярностью не только среди азартных игроков, но и среди любителей всего загадочного и необъяснимого. Мотивы таинственных призраков еще никому не удавалось раскусить, да и неясно, существуют ли они вообще.Давайте вспомним о самых загадочных историях, связанных с мистикой и казино.

Историю о том, как девушке по имени Либби призрак возлюбленного помог выиграть за карточным столом, любят рассказывать игроки в покер. Её азартный жених Чарли ещё при жизни предпочитал проводить время в Лас-Вегасе. Либби очень сильно любила его и после смерти Чарли долго горевала. Она решила поехать в Лас-Вегас, чтобы увидеть то место, где нравилось отдыхать её жениху и тоже попробовать поиграть. Переступив порог казино, Либби мысленно обратилась к духу Чарли и попросила у него помочь ей выиграть. Дело в том, что девушке на тот момент срочно нужны были деньги. Ей пришёл счет на оплату телефона с довольно внушительной суммой (2000 долларов). А Либби только недавно вернулась из путешествия, и лишних денег у неё не было. Удивительно, но призрак Чарли услышал её просьбу. Девушка начала играть в покер и буквально за час выиграла 2200 долларов. Этой суммы хватило не только на оплату квитанции, деньги остались и на покупку разных приятных мелочей.

Этой историей Либби поделилась со своим другом Верном. Он собирался поехать на уикенд в казино и пошутил, чтобы она "заняла" ему Чарли. Девушка опять мысленно попросила дух возлюбленного поехать с Верном и помочь ему выиграть. На следующий вечер Либби получила радостное сообщение от Верна, что он выиграл в казино 23 тыс долларов. Эта история легла в основу новеллы "Призраки Мэдисона".

Вы могли бы когда-либо предположить, что задумка и концепция азартных игр появилась в древнеегипетской цивилизации? В древнем Египте азартные игры сопровождались религиозными ритуалами, чтением гороскопов и астрологией.

В настоящее время азартные игры и пари являются редкостью в Египте. Здесь существует лишь ограниченное количество казино, которые предназначены только для туристов, а египтянам запрещено посещать них. Но что удивительно, так это то, что все традиционные казино и сайты онлайн-казино - без исключения - содержат игры в стиле фараонов. Какая же связь древнего Египта с азартными играми?

На протяжении всей истории Египет был свидетелем появления многих искателей приключений, которые искали сокровища фараонов, похороненных под песками пустыни. Несмотря на огромную опасность, связанную с исследованием древностей, сокровища фараонов оставались их главной задачей! Ведь, обнаружив кладбище или археологическую статую, первооткрыватель автоматически зачисляется в ряды самых важных археологов в мире и становится одним из самых богатых людей.

Кроме того, язык древних фараонов не был основан на абстрактных буквах. Письмо древних египтян больше напоминает символы. Этот факт придавал ощущение таинственности. Древняя цивилизации фараонов, таинственные сокровищами и символы - все это поспособствовало развитию темы и стиля для создания онлайн игр казино. Об этом подробнее написано здесь: https://www.a7labet.com/تأثير-مصر-على-العاب-القمار

А эту историю можно было снять как мистический фильм. Она произошла в одном из казино Лос-Анджелеса, совсем рядом с Голливудом. Молодой человек пришёл в казино и хорошо провёл там время. Он так устал, что уснул в одном из дальних уголков игрового зала. Как опустело казино, мужчина даже не услышал. Проснулся лишь оттого, что почувствовал, как кто-то на него смотрит. Игрок открыл глаза. Перед ним была красивая незнакомка в старинном платье. Она молча смотрела в его сторону, а затем подошла к рулетке, которая тут же начала вращаться. Девушка наблюдала за механизмом, пока колесо не остановилось. А потом призрак незнакомки исчез. Молодой человек со страхом подошёл к игровому столу и обнаружил в одной ячейке шарик. Достоверно неизвестно, что же произошло на самом деле: может, мужчине приснился сон. Но результат на рулетке он запомнил. И когда снова пришёл в казино, сделал ставку на число, подсказанное ему призраком девушки, и получил очень крупный выигрыш.

Призраки из казино "Балли", расположенного в Лас-Вегасе, предпочитают иногда пугать гостей заведения. Они не так гостеприимны как призрак девушки из Лос-Анджелеса. Суеверные игроки утверждают, что это – души погибших в пожаре, возникшем в развлекательном комплексе в 1980 году. В то время отель MGM Grand и, конечно же, казино были очень популярны, сюда съезжались тысячи игроков. Здание отеля состояло из 26 этажей с 2084 гостиничными номерами. Пожар охрана заметила рано утром, когда многие постояльцы в отеле ещё спали, поэтому не сразу почувствовали запах гари. Спасти всех не удалось, 85 гостей погибли. Через несколько лет после пожара здесь открыл двери новый развлекательный центр "Балли". А потом посетители казино стали всё чаще замечать в игровом зале пару призраков. Вначале людей это сильно пугало, они вскакивали с мест, бежали к выходу. Призраки появляются периодически, но посетители казино уже не так бурно на них реагируют.

Возможно, эта парочка привидений - всего лишь ловкий рекламный ход, чтобы обратить внимание посетителей на этот игорный дом. Ведь некоторые гемблеры приезжают в казино "Балли" в надежде увидеть полтергейст, ставший своего рода визитной карточкой заведения.

Мистические истории казино в Монако

Карликовое государство Монако славится своими элитными казино. Сюда приезжает очень много туристов, и некоторых из них привлекают мистические истории. Ходят легенды об азартных игроках, совершавших самоубийства из-за крупных проигрышей. Якобы владельцы игорных домов хоронили этих людей без традиционных религиозных обрядов, чтобы не отпугивать других гостей своих заведений. А теперь разгневанные привидения не могут найти успокоение и бродят по залам новых и старых казино, ищут повод отомстить. И теперь в большинстве казино Монако работники не опровергают эти слухи и легенды. Интерес присутствующих подогревают ещё показом видео с камер наблюдения, запечатлевших силуэты привидений.

Конечно, таких историй существует немало. А уж верить или нет, решать вам.