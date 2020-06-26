62% ІТ-решений ориентированы исключительно на бизнес — исследование Lenovo

26 июня 2020, 11:45

Компания Lenovo опубликовала исследование, согласно которому при внедрении новых технологий организации ставят бизнес-цели выше потребностей сотрудников.

По данным исследования, только 6% ІТ-менеджеров уделяют внимание потребностям пользователей при инвестировании в технологии.

“Слишком долго появление новых ІТ-решений зависело от стоимости внедрения, а не от самого ценного бизнес-актива — человека. Ни данные, ни технологии не могут быть трансформационными, пока люди не “вдохнут” в них жизнь. Мы хотим, чтобы компании внедряли “человеческие” подходы и могли инвестировать в “умные” технологии для каждого. Если человеческие потребности будут в центре всех решений — организация обречена на успех”, — комментирует Джованни Ди Филиппо (Giovanni Di Filippo), президент Lenovo Data Center Group.



Желание бизнеса как можно скорее внедрять новейшие технологии, такие как искусственный интеллект и Интернет вещей, естественное и понятное. Инновационные нововведения привлекают предпринимателей повышением производительности, сокращением расходов и улучшением клиентского опыта. Однако если руководствоваться исключительно бизнес-целями, истинный потенциал этих технологий не будет реализован.

Хотя технологические инновации нацелены на улучшение работы сотрудников и развитие бизнеса в целом, непродуманная стратегия внедрения новых решений может иметь негативное влияние. Пользователи, чьи нужды не были сразу учтены, пострадают. Почти половина респондентов (48%) признали, что внедрение новых технологий может тормозить работу их команды. 42% ІТ-менеджеров заявили, что пользователи часто считают нововведения слишком сложными в использовании. Еще 47% признают, что при работе с новым программным обеспечением обычно возникают проблемы.

В процессе внедрения любых решений нужно учитывать, интуитивно-понятная ли это технология, решит ли она проблемы компании и обеспечит ли лучший опыт пользования. Эти аспекты помогут максимально реализовать потенциал нововведений, стимулируя производительность и инновации. По данным исследования, 52% ІТ-менеджеров оптимистично настроены относительно способности технологий повышать производительность.

Более 20% пользователей отмечают, что новые технологии только замедлили процессы. Это еще раз подтверждает важность выбора правильного решения в нужный момент. Для процветания бизнеса жизненно необходимо принимать во внимание каждого, кто взаимодействует с нововведением: от пользователей и ІТ-команд до руководителей. Технологическое решение должно быть гибким, простым для взаимодействия, всегда готовым к работе, надежным и производительным, а также соответствовать потребностям каждого в компании.



Сегодня организации переоценивают и анализируют свои стратегии развития в условиях "новой реальности". Приоритет для ответственного бизнеса — признание человеческого фактора не менее важным, чем достижение бизнес-целей. Для многих предприятий это изменение может стать радикальным — 62% ІТ-менеджеров признают, что их решения ранее были полностью ориентированы на потребности бизнеса.

С внедрением гибких условий работы для поддержки работников при вспышке COVID-19 все внимание смещается на потребности человека. 70% респондентов признают, что их организация начала больше фокусироваться на ответственности бизнеса.

"Времена быстро меняются не только для бизнеса, но и для технологической отрасли в целом. Вне офисных стен предприятия обращают больше внимания на благосостояние сотрудников, однако это только начало. Счастливее работники, выше производительность и более быстрый темп внедрения инноваций — это преимущества смещения потребностей человека в центр ІТ-решений. Причем их получает не только предприятие, но и общество в целом", — комментирует Джованни Ди Филиппо (Giovanni Di Filippo), президент Lenovo Data Center Group.



Поставщики ІТ-решений могут вдохновить бизнес уделять внимание потребностям сотрудников, помочь им принять изменения и стать более продуктивными. Любая организация благодаря продуманной стратегии и сотрудничеству с ІТ-поставщиками может поставить на первое место удобство пользования и клиентский опыт.