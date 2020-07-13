Рекламная выручка социальных платформ может частично пострадать из-за бойкота

13 июля 2020, 10:15

Решение таких крупных компаний, как Starbucks, Coca-Cola, Levi Strauss & Co., Ford и других сократить или приостановить рекламу в социальных медиаплатформах касается, прежде всего, гиганта социальных сетей Facebook.

Именно против Facebook в первую очередь направлено действие организаторов бойкота под лозунгом #StopHateforProfit. Причиной этому считается несогласие рекламодателей с недостатком модерирования контента, что приводит, по их мнению, к неприемлемым публикациям, разжигающим ненависть в обществе. Данные события напомнили о возникших в 2018 году проблемах, связанных с передачей данных Cambridge Analytica. Тогда Facebook пережила критику с небольшими репутационными потерями, и сейчас ситуация вокруг бойкота может складываться подобным образом.



Facebook всегда придерживалась политики минимального вмешательства в авторский контент. С одной стороны, это дает свободу пользователям, но, с другой стороны, вызывает отторжение у авторитетных рекламодателей, которые не хотели бы видеть свою рекламу наряду с антисоциальными высказываниями. Для Facebook продажа рекламы отвечает почти за 100% выручки, которая составляет более $70 млрд в год. Поэтому демарш крупных рекламодателей является важным поводом найти золотую середину, чтобы обеспечить свободу выражения и в то же время сохранить отношения с клиентами.



Надо отметить, что Facebook имеет более 8 млн различных рекламодателей, поэтому бойкотирование со стороны нескольких десятков, даже крупных компаний, скорее, не нанесет значительный ущерб. Тем не менее бойкот — это неприятный эпизод для компании во время общего спада на рекламном рынке из-за пандемии коронавируса. Многие рекламодатели снизили свои бюджеты на рекламу, так как обычно это самая легкая часть расходов, поддающаяся сокращению. По прогнозам рекламного гиганта WPP Plc, общий объем расходов на рекламу в 2020 году может сократиться на 12% по сравнению с приростом на 6,2% в 2019 году. Такая среда на рынке рекламы оказывает дополнительное давление на Facebook, чтобы урегулировать разногласия с рекламодателями как можно быстрее.



Для рекламодателей долгое противостояние также не в их интересах. Социальные сети предлагают определенные преимуществ по сравнению с другими платформами. Они дают возможность охватить более широкую и, порой, уникальную публику. Социальные платформы, в отличие от других медиа, предлагают более гибкий рекламный план, позволяющий резко наращивать или сокращать рекламу без предварительного уведомления. Очевидно, что разрешение ситуации с бойкотом было бы в интересах всех сторон. В ближайшее время можно ожидать, что Facebook постарается внести изменения в свою редакторскую политику таким образом, чтобы компромисс стал возможным.



