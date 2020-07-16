Тенденции летнего отдыха среди украинцев по запросам Google

16 июля 2020, 10:45

COVID-19 кардинально изменил все наши планы на отпуск в 2020 году. Карантинные меры и запреты на поездки серьезно повлияли на мировые отрасли, особенно сильно пострадала индустрия путешествий.

Постепенно ограничения в Украине начинают ослабевать, и все больше украинцев ищет в Google варианты летнего отдыха как внутри страны, так и за рубежом. Мы проанализировали текущие тенденции поисковых запросов, связанных с отдыхом, чтобы понять, что украинцы думают о путешествиях и туризме в эти беспрецедентные времена.



В Украине количество поисковых запросов о проживании (отели, апартаменты и т.п.), начало снижаться в феврале, упав на 44% в апреле по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время, когда страна начала ослаблять ограничения на поездки, это сказалось и на поиске – согласно поисковым запросам Google, мы видим, что интерес украинцев к путешествиям начал восстанавливаться с конца апреля в среднем на 6% еженедельно. В целом поисковый интерес в июне вырос на 46% по сравнению с апрелем и практически достиг докарантинного уровня.



В Украине, как и по всему миру, люди ищут места отдыха ближе к дому. Ограничения на международные поездки и проблемы с рейсами и аэропортами переключили внимание на внутренний рынок, и украинцы ищут места для путешествий в своей стране. Так, в этом году большой популярностью пользуется отдых в Коблево, Лазурном и Затоке. А полностью десятка популярных направлений для отдыха в Украине по результатам поиска в Google* такова:



Коблево

Лазурное

Затока

Бердянск

Одесса

Приморск

Урзуф

Белосарайская коса

Киевское море

Кирилловка



При этом наблюдается тенденция роста поисковых запросов, связанных с агротуризмом – рост 44% в июне 2020 года по сравнению с июнем прошлого года; экотуризмом – рост 46% по сравнению с прошлым годом; и значительное падение интереса к горящим турам по сравнению с аналогичными периодом прошлого года – минус 83%, а также к экскурсионным турам – минус 56%.



Несмотря на сложившуюся ситуацию, некоторые страны открывают свои границы для украинцев, и мы наблюдаем всплеск интереса к международным туристическим поездкам. Поисковые запросы об отдыхе в Турции, Албании и Египте стали самыми популярными в Украине в 2 квартале 2020 года. А вся десятка выглядит так:



Турция

Албания

Египет

Болгария

Черногория

Грузия

Мальдивы

Бали (Индонезия)

Хорватия

Греция



Напоминаем, прежде чем планировать свой отпуск, ознакомьтесь с рекомендациями органов здравоохранения и местных властей, соблюдайте меры безопасности и профилактики.