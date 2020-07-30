Признаки надежного казино

30 июля 2020, 13:15

На просторах сети представлено огромное количество онлайн-казино, но при этом далеко не каждому можно доверять.

Нередки случаи, когда пользователи не могли совсем вывести свой выигрыш и попадали тем самым на уловки мошенников. Попробуем разобраться с ключевыми признаками надежной организации, и на что стоит обратить внимание каждому игроку.

Наличие лицензии

Логично, что онлайн казино в Украине работают по лицензии. Это не просто набор цифр на сайте, а уникальный код, выданный компанией-регулятором. Для получения такого кода казино проходит специальную проверку в течение нескольких месяцев, в ходе проведения которой учитывается масса аспектов, начиная от финансовых документов и заканчивая методами шифрования сайта.

Дизайнерское исполнение сайта

Качественный дизайн сайта – второй признак надежности казино. На его разработку уходит немало времени и средств, поэтому мошенникам совсем не выгодно инвестировать в разработку сайта. Если дизайн «корявый», тогда лучше сразу отказаться от идеи попытать удачу здесь. О приличных выигрышах и высоких шансах их заполучить не может быть и речи.

Большой выбор игр и новинок

Честное казино всегда старается удовлетворить всех своих игроков, предлагая разноплановые игры. В таких заведениях ассортимент игр довольно велик и регулярно обновляется. Несколько сотен или тысяч игр разных типов считаются нормой для надежного сайта.

Наличие большого количества платежных систем

Играя на деньги важно, чтобы их можно было удобным для игрока способом внести на депозит и вывести. И логично, что у владельца надежного онлайн-казино должны быть договоренности с несколькими платежными системами. Стоит отметить, что чем больше их ассортимент, тем надежнее организация.

Круглосуточная работа службы поддержки

Во время игры могут случаться самые непредвиденные ситуации, поэтому игрокам должна предоставляться круглосуточная поддержка. Минимально – это должен быть онлайн-чат, где можно задать свои вопросы и сразу получить на них ответы. Но лучше, если сайт предоставляет возможность связаться по электронной почте.

Какое казино соответствует всем признакам надежности

Проанализировав тысячи порталов онлайн-казино, можем смело заявить, что всем признакам надежности соответствует Слото Кинг. Примечательно, что и отзывы в сети об этой организации положительные, и лицензионные данные все в порядке, и количество игр способно поразить воображение.