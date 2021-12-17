Специалисты рассказали о лицензированном казино Космолот

17 декабря 2021, 10:24

Найти онлайн-казино и не потерять свой выигрыш может стать непростой задачей. Гемблеры могут попасть на контрафактные слоты, которые владельцу казино несложно настроить под любой результат. И далеко не в пользу гемблера.

Решить эту проблему можно только играя в лицензированных и проверенных казино онлайн. На украинском рынке лицензию для работы онлайн имеет Космолот.

Главное, о чем нужно знать, — производители игр для казино. Космолот пользуется услугами лицензионных 35 компаний. Среди них: Нетент, Ноломит Сити, Аматик, Микрогейминг и другие.

Гемблеры-новички получают бонусы от компании. Детальнее о них можно узнать на официальном сайте казино. Также существует система акций для постоянных игроков, и подарки в честь дня рождения игрока. Это выгодно отличает казино от ближайших конкурентов.

Также компания разрабатывает сезонные предложения со скидками и подарками в честь сезонных праздников.

Гемблерам, не уверенным в своем желании играть в слоты Космолота, доступны демо-версии всех игр. Они позволяют понять, нравится ли потенциальному игроку игра и стоит ли продолжать играть. Ставки в демо-версиях делают не на деньги, а на виртуальные баллы. С новыми слотами можно ознакомиться по ссылке https://cosmolot24.com.ua/top/new/.

При возникновении сложностей любого характера гемблеры могут обращаться в круглосуточную техническую поддержку. Это возможно сделать через сайт Космолота, а также позвонив на горячую линию, или написав на электронную почту.

Для начинающих игроков, не уверенных в своих силах, Космолот создал рекомендации, которые приведут к выигрышу с большей вероятностью, чем слепая игра.

Все правила, которым предстоит следовать гемблерам, пользуясь услугами Космолота, основываются на законодательстве Украины. Рекомендуется внимательно изучить сводку правил, прежде чем приступать играть.

Каждый пользователь должен пройти процедуру верификации личности. Это нужно, чтобы исключить регистрацию тех, кому нет 21 года.

Все денежные манипуляции можно проводить только с картой, которая привязана к личности зарегистрированного и верифицированного пользователя. Нельзя пополнять депозит или выводить выигрыш с помощью чужой карты.

Нельзя дублировать свои аккаунты. При потере доступа к старому профилю на сайте Космолот необходимо обратиться в техническую поддержку для его восстановления, а не создавать новый.