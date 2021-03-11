От чего зависит выигрыш в игровых автоматах онлайн?

11 марта 2021, 12:07

Играя в игровые автоматы онлайн в лицензированном интернет казино, можно получать крупные суммы и даже срывать реальный многомиллионный джекпот. Вероятность выигрыша и проигрыша определяется не владельцами игорного клуба, а провайдерами игрового ПО.

Выигрышные комбо

И в новых, и в классических слотах применяются аналогичные принципы формирования призовых комбинаций: более двух-трех одинаковых картинок-иконок должны выпасть на активированной линии по соседству друг с другом. Чем больше количество идентичных символов, тем более значительная сумма выплаты.

Перед тем, как играть в игровые автоматы онлайн бесплатно или на настоящие деньги, можно ознакомиться со стоимостью различных выигрышных комбинаций. Чаще всего для этого необходимо нажать на клавишу "Помощь" или "Справка".

RTP - в переводе с английского аббревиатура звучит как "ReturnToPlayer" или "возврат геймеру". Параметр указывается разработчиками азартных игр в процентах, и демонстрирует, какая доля вложенных в игровые автоматы онлайн (Украина или любая другая страна - не имеет значения) финансов возвратится назад посетителю казино.

Теоритически, если процент отдачи установлен, например, на уровне 97%, то со ставок в 1000 гривен пользователь игровой площадки должен забирать обратно минимум 970 гривен. Но в реальности все сложнее. Основные моменты:

RTP работает исключительно на длительных дистанциях. Слот может дать внушительный выигрыш с первого спина или оставлять без призовых комбинаций продолжительный срок. Иными словами, выплаты можно и не дождаться;

При игре в игровые автоматы онлайн Украины на гривны с телефона или развлечении в наземные слоты Лас-Вегаса, процент отдачи, определенный провайдером, не изменить. Параметр устанавливается создателем азартной игры - раз и навсегда;

Чем больше показатель RTP, тем больше преимущество игрока перед казино. Низкий процент отдачи современных видеослотов - меньше 95, средний - 96-97%, высокий - от 98%.

Многие студии-разработчики предлагают аппараты с максимально высоким RTP - на уровне 99-99,5%. Однако даже в этом случае выигрыш не гарантируется. Процент указывает лишь на то, что 99-99,5% от полученных ставок слот-машина рано или поздно подарит игроку.

Выигрыш в игровых автоматах онлайн (бесплатно без регистрации или в платном режиме) зависит от специального механизма - ГСЧ. Генератор случайных чисел - надежно зашифрованная программа, которая определяет исход прокрутки барабанов. Повлиять на результаты ее работы не может никто - ни игроки, ни администрация казино.

ГСЧ осуществляет вычисления беспрерывно - на серверах своего провайдера. В том числе, если в игровые автоматы онлайн бесплатно или на реальные деньги никто не играет. При нажатии на клавишу "Старт", механизм отражает заранее предопределенные результаты - виды картинок-иконок и их последовательность высвечивания на барабанах.

Выигрыш в онлайн игровых автоматах зависит:

1. От того, какая комбинация символов появилась на экране симулятора азартной игры.

2. Какой процент отдачи установлен производителем софта.

3. Какой результат определен ГСЧ в случайном порядке.

Ни на один из этих параметров игрок повлиять не в силах. Поэтому никаких "рабочих и секретных схем взлома" игровых аппаратов также не существует.