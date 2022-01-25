25 января 2022, 8:45

У автомата Book of Ra есть множество ценителей, чему способствует отличный визуальный стиль, большие выплаты и гарантированные выигрыши благодаря ГСЧ.

Характеристики игрового автомата Book of Ra

Компания Greentube является одним из самых известных брендов, которые выпускают сертифицированные автоматы, представленные в десятках казино по всему миру. Ее игровой автомат Book of Ra очень быстро приобрел статус культовой игры среди широкой аудитории посетителей игорных заведений. Слот получил продолжение, что лишь подчеркивает его популярность.

Классический автомат предлагает проследить за развитием сюжетной линии, завязанной вокруг пирамид и Древнего царства. Действующим персонажем является археолог, который во многом напоминает Индиану Джонса. Слот выдержан в единой стилистике, что позволяет погрузиться в атмосферу поисков сокровищ. Современное казино предлагает проверить автомат Книжки (Book of Ra) на собственном опыте, посетив каталог развлечений в любое удобное время. На сайте представлены только автоматы, которые обладают генератором случайных чисел, поэтому выдают честные результаты при каждом вращении.

После запуска автомата гемблера встречает игровое поле, которое состоит из 5 катушек. На них расположено 9 линий выплат. Именно на них предстоит составлять оплачиваемые комбинации из одинаковых пиктограмм, расположенных последовательно на автоматах. Для повышения эффективности ставок опытные игроки рекомендуют активировать все доступные линии, а также воспользоваться бесплатной версией игры. Демонстрационный режим создан специально для новичков, которые с его помощью могут детальнее разобраться во всех особенностях игрового автомата.

Игровые символы слота представлены следующим образом:

- жук-скарабей;

- статуя божества;

- Сфинкс;

- искатель приключений.

Каждая пиктограмма имеет свою стоимость. Чем длиннее будет составленная последовательность, тем более крупный выигрыш игрок сможет получить на депозит. Помимо тематических изображений, в автомате представлены карточные символы. Они служат для того, чтобы повысить вероятность составления оплачиваемых комбинаций, а их цена остается небольшой.

Выбирая игровой автомат Book Of Ra, гемблеры могут воспользоваться специальными символами, чтобы повысить во время ставок шансы на получение дивидендов. Среди них нужно выделить Wild символ и Scatter. Диким символом является изображение книжки. С помощью данного значка удается заменить другие пиктограммы, продолжив комбинацию и получив куш. Scatter служит для того, чтобы активировать режим бесплатных прокруток. Скаттер может появиться на любой катушке и будет засчитан даже в том случае, если не находится на оплачиваемой линии.

Проверив собственное везение в бесплатном режиме, игроки могут смело запускать автомат в его платной версии. Она устроена аналогичным образом, единственное отличие заключается в том, что бесплатные кредиты заменены на реальные деньги с депозита игрока. Слот отличается хорошим показателем отдачи и средней волатильностью. Благодаря подобным характеристикам оплачиваемые последовательности будут формироваться часто, а их размер будет увеличен. Классический слот лишен необычных механик, к которым еще нужно приспособиться, чтобы начать с их помощью зарабатывать. Высокие технические параметры делают его востребованным среди постоянных посетителей казино. На панели управления размещены все необходимые клавиши, чтобы настроить автомат под собственные предпочтения, установив размер ставки или активировав достаточное количество линий.