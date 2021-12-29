Казино Lavina и приключения в игровом слоте Book of Ra

29 декабря 2021, 16:27

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Правила и строение игрового автомата

Девять активных линий в игровом автомате, размещенных на пяти барабанах. Стандартные для данного производителя правила в игровом автомате, детально описанные по ссылке https://www.lavinacasino.com/online-game/book-of-ra/ . Выигрышные комбинации строятся в игровом слоте по классической схеме, начиная с первого барабана с левой стороны. Особыми возможностями в игровом автомате обладает символ с нарисованной книгой Ра. В качестве вайлда книга подменяет тематические знаки и доводит комбинацию до финишного конца. Бесплатные вращения с заменяющим символом активируют три скаттера на поле автомата. Всего предусмотрено 10 фриспинов, а продолжают их еще три скаттера. Управлять слотом помогает нижняя панель с кнопками настройки.

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