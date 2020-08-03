История автомата Book of Ra

3 августа 2020, 8:45

Book of Ra геймеры называют просто «Книжка». Это слот от разработчика Novomatic-Gaminator. Автомат стал популярным и вошел в историю слотов как культовый. Схема игры этого аппарата классическая и разбавляется разными акциями и бонусами, что и делает его популярным. В свет выпущено 14 новых версий Book of Ra, играть демо можно на сайте онлайн-казино.

Особенности слота-автомат «Книжка»

Дизайн игры основывается на загадках Древнего Египта. Слот насыщен пирамидами, сфинксами и разными символами, которые не поддаются расшифровке. Благодаря этому игрок становится путешественником по неизведанным местам, разгадывая тайны, посещая гробницы, находя сокровища.

В составе автомата имеется пять барабанов, экран разбит на 9 линий. На одну линию можно поставить до 100 кредитов. Если ставить максимально сразу на 9 линий, то ставка будет ровна 900 кредитам.

Сфинкс и путешественник – это основные персонажи автомата. При выпадении сразу трех картинок можно включить игру, что является бонусом. В «Книжку» установили дополнительный бонус, который позволяет удвоить свой выигрыш. Нужно указать цвет карты, что высветится на экране. Если повезет, то сумму выигрыша можно удвоить пять раз подряд. В противном случае игрок теряет выигранную сумму.

Обновление автомата

Выпустив автомат в 2008 году, разработчики до 2011 года постоянно вносили изменения в дизайн, и улучшали функционал. Но с 2011 по 2013 год наступило временное затишье, и игра оставалась несменной. Зато на протяжение двух последующих лет на свет появилось сразу две новые версии и Book of Ra играть стало интереснее.

В автомате был добавлен еще один барабан, начинавший работать только после дополнительно оплаченной ставки. Таким образом один слот поддерживает два автомата одновременно. Благодаря этому «Книжка» стала еще популярнее и опередила конкурентов.