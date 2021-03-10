Возможности выигрыша в игровом автомате Aztec Gold

10 марта 2021, 18:14

Играть в игровой автомат Aztec Gold можно как бесплатно, так и на реальные деньги. В последнем случае стоит заранее узнать технические особенности и призовые возможности слота.

Разработчик азартной игры - студия MegaJack (бренд принадлежит болгарской корпорации Casino Technology). Все продукты провайдера сертифицируются техническими лабораториями 16 государств мира. Поэтому в честности и соответствии ПО заявленным характеристикам можно не сомневаться.

Презентация 5-ти барабанного и 3-х рядного автомата Aztec Gold состоялась в 2001 году. Ключевые параметры симулятора:

Игровые режимы - платный и бесплатный;

Средняя волатильность, процент отдачи (RTP) - 96%;

Минимальная и максимальная ставки - 0,01 и 1050 монет;

Число выигрышных линий - 21 полоса;

Софт адаптирован для компьютеров и мобильных устройств;

Максимальный выигрыш - 3 150 000 монет.

Если вы рассчитываете на реальные выплаты, в слот Aztec Gold играть онлайн нужно в платном режиме и в лицензированном казино. Демо-версии симулятора приносят лишь виртуальные выигрыши - получить их от провайдера или игровой площадки не выйдет.

Игровые автоматы Ацтек Голд позволяют зарабатывать крупные суммы, благодаря таким опциям, как:

1. Расширяющийся символ.

2. Специальные иконки Scatter (Феникс) и Wild (Золотая Маска).

3. Множитель для дикого символа.

4. Бонус-тур.

5. Риск-игра на умножение.

6. Возможность «принудительной» остановки барабанов во время вращения.

Несмотря на отсутствие фри-спинов и джек-пота от разработчика, симулятор считается одним из наиболее щедрых в линейке компании MegaJack. Сумма максимальной выплаты в 3 150 000 кредитов сравнима с jackpot многих игровых автоматов, лотерей и настольных азартных игр.

Перед началом платной игры, советуем опробовать демо-режим видеослота Aztec Gold. Играя бесплатно, можно не только получать удовольствие. Но и разбираться с настройками аппарата.

Для попадания в бонусный раунд нужно собрать на экране три иконки Пирамиды одновременно. Символы могут высвечиваться на любых клетках и не по соседству друг с другом.

Этапы призового тура:

1. Выбор одной из шести Пирамид (дают умножение х10-25). Дается три шанса. Самая ценная - алмазная Пирамида.2. «Подъем» по 5 каменным этажам. На каждом этаже по 5 блоков, за которыми располагается денежный приз или прячется змея.

Супер-подарок - умножение ставки в 390 раз, причитается за успешное прохождение всех 5 этажей.

Напоминаем, что если в игровые автоматы Ацтек Голд играть бесплатно, то забрать выплату и перевести ее на карту/ кошелек, не получится. Выигрыш будет лишь виртуальным.

Скаттером является изображение Феникса. Три символа Птицы дают умножение ставки в два раза, четыре - увеличивают выигрыш в 10 раз, пять - в 50 раз.

Самые дорогостоящие стандартные иконки - Золотой Дракон (умножение ставки до х3000), Золотоволосый и Темноволосый Ацтеки (до х1000 и х750 соответственно).

Сумму любого призового комбо можно попытаться удвоить. В риск-туре пять карт - четыре из которых у игрока, и одна у крупье.

Значение карты дилера известно заранее. Необходимо отыскать ту карту, чей номинал будет большим, чем у казино. В случае верного ответа - сумма ставки увеличивается в 2 раза, неправильного решения - «сгорает».

Сыграть в слот Aztec Gold платно или бесплатно можно прямо сейчас. Благодаря популярности, он доступен в любом онлайн клубе.