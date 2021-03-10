Возможности выигрыша в игровом автомате Aztec Gold

Играть в игровой автомат Aztec Gold можно как бесплатно, так и на реальные деньги. В последнем случае стоит заранее узнать технические особенности и призовые возможности слота.Общая информация о симуляторе
Разработчик азартной игры - студия MegaJack (бренд принадлежит болгарской корпорации Casino Technology). Все продукты провайдера сертифицируются техническими лабораториями 16 государств мира. Поэтому в честности и соответствии ПО заявленным характеристикам можно не сомневаться.
Презентация 5-ти барабанного и 3-х рядного автомата Aztec Gold состоялась в 2001 году. Ключевые параметры симулятора:
Игровые режимы - платный и бесплатный;
Средняя волатильность, процент отдачи (RTP) - 96%;
Минимальная и максимальная ставки - 0,01 и 1050 монет;
Число выигрышных линий - 21 полоса;
Софт адаптирован для компьютеров и мобильных устройств;
Максимальный выигрыш - 3 150 000 монет.
Если вы рассчитываете на реальные выплаты, в слот Aztec Gold играть онлайн нужно в платном режиме и в лицензированном казино. Демо-версии симулятора приносят лишь виртуальные выигрыши - получить их от провайдера или игровой площадки не выйдет.
Возможности выигрыша
Игровые автоматы Ацтек Голд позволяют зарабатывать крупные суммы, благодаря таким опциям, как:
1. Расширяющийся символ.
2. Специальные иконки Scatter (Феникс) и Wild (Золотая Маска).
3. Множитель для дикого символа.
4. Бонус-тур.
5. Риск-игра на умножение.
6. Возможность «принудительной» остановки барабанов во время вращения.
Несмотря на отсутствие фри-спинов и джек-пота от разработчика, симулятор считается одним из наиболее щедрых в линейке компании MegaJack. Сумма максимальной выплаты в 3 150 000 кредитов сравнима с jackpot многих игровых автоматов, лотерей и настольных азартных игр.Что дает максимальные выплаты?
Перед началом платной игры, советуем опробовать демо-режим видеослота Aztec Gold. Играя бесплатно, можно не только получать удовольствие. Но и разбираться с настройками аппарата.Бонусный тур
Для попадания в бонусный раунд нужно собрать на экране три иконки Пирамиды одновременно. Символы могут высвечиваться на любых клетках и не по соседству друг с другом.
Этапы призового тура:1. Выбор одной из шести Пирамид (дают умножение х10-25). Дается три шанса. Самая ценная - алмазная Пирамида.
2. «Подъем» по 5 каменным этажам. На каждом этаже по 5 блоков, за которыми располагается денежный приз или прячется змея.
Супер-подарок - умножение ставки в 390 раз, причитается за успешное прохождение всех 5 этажей.
Напоминаем, что если в игровые автоматы Ацтек Голд играть бесплатно, то забрать выплату и перевести ее на карту/ кошелек, не получится. Выигрыш будет лишь виртуальным.Scatter и дорогие картинки
Скаттером является изображение Феникса. Три символа Птицы дают умножение ставки в два раза, четыре - увеличивают выигрыш в 10 раз, пять - в 50 раз.
Самые дорогостоящие стандартные иконки - Золотой Дракон (умножение ставки до х3000), Золотоволосый и Темноволосый Ацтеки (до х1000 и х750 соответственно).Риск-раунд на удвоение
Сумму любого призового комбо можно попытаться удвоить. В риск-туре пять карт - четыре из которых у игрока, и одна у крупье.
Значение карты дилера известно заранее. Необходимо отыскать ту карту, чей номинал будет большим, чем у казино. В случае верного ответа - сумма ставки увеличивается в 2 раза, неправильного решения - «сгорает».
Сыграть в слот Aztec Gold платно или бесплатно можно прямо сейчас. Благодаря популярности, он доступен в любом онлайн клубе.