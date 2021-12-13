Популярные слоты этого года: итоги 2021

13 декабря 2021, 14:05

Деньги, большие деньги, вот что заставляет посетителей казино играть в игровые автоматы - это шанс на джекпот! Нет ничего лучше, чем получить крупный выигрыш и увидеть, что ваша выплата в слоте продолжает расти, в то время как все на экране сходит с ума.

В этой статье мы расскажем о самых популярных слотах VIP Casino на реальные деньги с высокими выплатами и о том, какие онлайн-слоты выплачивают больше всего, чтобы помочь вам найти свое небольшое состояние.

В поисках высоких выплат в игровых автоматах необходимо учитывать всего два фактора:

Высокая дисперсия

Вариативность - это еще один термин для обозначения риска, когда речь идет о слотах, где выплата основана на соотношении риска и вознаграждения.

Учитывая это, вам стоит обратить внимание на слоты с высокой дисперсией. Этот тип слотов, как правило, выплачивает деньги реже, но выплачивает больше, когда вы попадаете в цель. Это может привести к длительным периодам без существенной отдачи. С другой стороны, выплаты в таких слотах, как правило, намного выше.

У вас больше шансов удвоить или утроить свой банкролл всего за несколько спинов в слотах с высокой дисперсией, чем в слотах с низкой дисперсией.

Хотя видеослоты считаются "современной версией" классических слотов, на самом деле они старше, большая часть гемблеров. Эти игры намного современнее: они имеют 5 барабанов, до 100 возможных выигрышных комбинаций и целый ряд дополнительных функций и игровых символов.

Здесь также легче выиграть - в то время как классические слоты требуют наличия трех одинаковых символов в ряду, видеослоты иногда позволяют выиграть деньги всего с двумя символами, при условии, что они находятся на линии выплат. Это делает видеослоты в равной степени захватывающими и удобными для новичков, поэтому они являются отличным выбором для бесплатной игры в онлайн-казино.

Book of Ra Deluxe - один из самых популярных онлайн слотов, разработанных компанией Novomatic. Компания Novomatic создала первую версию этого слота для наземных казино, но позже разработала цифровую версию слота для онлайн и мобильных казино.

Book of Ra Deluxe отправляет игроков в приключение в Древний Египет, где они могут совершить потрясающие археологические открытия. Барабаны стоят на столбах, покрытых иероглифами, что позволяет игрокам почувствовать себя в Древнем Египте. На заднем плане видно, как солнце садится за величественные пирамиды.

Кто бы не хотел получить прекрасную возможность сыграть в невероятно сказочный онлайн-слот и выиграть немного денег, наслаждаясь при этом общей структурой игры? Мы уверены, что каждый хотел бы получить такой шанс. Именно поэтому украинцы любят замечательную игру под названием Starburst. Это абсолютная игра мечты для тех, кто ценит деньги и играет ради удовольствия.

В глубине души каждый мечтает, чтобы с ним произошло что-то необычное и загадочное, совершенно сказочное. Именно эту тему предлагает слот The Magic Flute. Помимо интересного сюжета игры, у настоящего любителя сказок есть возможность выиграть невероятно большой приз! Более того, отличная графика, бонус за регистрацию и приятная музыка быстро делают этот слот одним из самых популярных игровых автоматов. Разработчики игры вдохновлялись либретто Моцарта, а это значит, что любители классики оценят такой энтузиазм автомата по достоинству.

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Lucky Lady's Charm - еще один бестселлер в серии слотов Novoline от Novomatic. Первоначально слот-игра была наземной, а затем была представлена в онлайн-версии под названием "Deluxe". Единственное существенное различие в обеих версиях заключается только в количестве линий выплат. В остальном оригинальная Lucky Lady's Charm и онлайн версия Deluxe абсолютно идентичны в плане игрового процесса и правил.

В Lucky Lady's Charm есть много возможностей выиграть бонус за регистрацию, выплаты щедрые, и на самом деле эта игра имеет самый высокий средний возврат среди всех онлайн-слотов Novomatic, поэтому ее большая популярность не является настоящим сюрпризом.