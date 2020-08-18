Что нужно знать о телевизорах BRAVIS

18 августа 2020, 13:15

Рынок цифровой электроники, и в частности телевизоров, ежегодно растет: на арену выходят новые бренды со своим продуктом, а уже известные производители продолжают удивлять инновационными решениями.

Соответственно, выбор для потребителей расширяется и все труднее определиться, особенно, когда нужно найти разумное соотношение цены и качества.

На что стоит обратить внимание в доступной ценовой категории и при чем здесь телевизоры BRAVIS?

Новые технологии по умеренный ценник

BRAVIS – один из самых успешных брендов на рынке с длительной историей (13 лет), стабильными продажами, лояльными покупателями и подтвержденным качеством. Бренд специализируется на производстве аудио-, видео-, цифровой техники и аксессуаров. И главный аргумент здесь – объективно умеренная цена.

Активно следуя мировым трендам, компания представляет многофункциональные современные устройства, которые по качеству не отличаются от аналогичной продукции известных производителей, а стоят на порядок меньше. Философия бренда: техника должна иметь необходимый функционал, привлекательный дизайн и разумную стоимость.

Популярные позиции и новинки 2020

За так называемую «первую» цену (то есть – самую низкую) покупатель получает широкий выбор моделей, качественный корпус (в «D» серии – металлический корпус, в новой серии «H» – безрамочный корпус), четкую и яркую картинку на экране с LED- подсветкой, в смарт-моделях – операционную систему Android.

Если говорить о размерах дисплея, в линейке до 24 дюймов популярная модель LED-24G5000 Smart + T2. Это стильный телевизор, выполненный в лаконичном дизайне, с возможностями SMART TV и встроенным ТВ-тюнером. Цена в Фокстрот – 2799 грн.

Телевизор LED-32D5000 Smart + T2 идеально подойдет для современного дома. Работает на Андроиде, что обеспечивает возможность быстрого поиска интересного контента и изменения настроек. Подключение к интернету реализуется благодаря встроенному модулю Wi-Fi. И всего лишь – по 3699 грн.

Новая серия-2020 представлена линейкой смарт-телевизоров 32/43/50H7000, имеющих безрамочный корпус и Android 9.0. А 50-дюймовая модель – еще и разрешение экрана 4K UHD. И совсем скоро в продаже – BRAVIS LED-32G5000 в белом цвете, который станет отличным решением для кухни или детской.

• широкий выбор моделей;

• заводы, которые производят технику BRAVIS, входят в пятерку крупнейших производителей Китая;

• телевизоры оснащены жидкокристаллическими панелями высокого качества;

• продукция сертифицирована в соответствии с мировыми стандартами качества и безопасности, поэтому по параметрам ничем не хуже устройств от других производителей

• развитая сеть сервисных центров, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Больше позиций от BRAVIS и экспертной консультации – в розничных магазинах сети электроники Фокстрот и на foxtrot.ua. Кроме того, при покупке там любого телевизора до конца года покупатель автоматически участвует в розыгрыше игровой приставки SONY PlayStation 4 1ТВ + 3 игры и подписки PS Plus на 3 месяца.