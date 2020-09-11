В Star Citizen началась акция с бесплатным доступом к игре и лучшим кораблям

11 сентября 2020, 10:45

Компания Cloud Imperium Games объявила о начале акции Free Fly («Свободные полёты») в Star Citizen.

В рамках предложения пользователи смогут бесплатно загрузить игру и получить доступ к шестнадцати лучшим кораблям, представленным в проекте. Мероприятие продлится до 24 сентября, точное время окончания разработчики не указали.



Корабли, к которым открывается доступ на Free Fly, выбирались фанатами Star Citizen на конкурсе Ship Showdown. Отдельные из них показаны на новых скриншотах, опубликованных Cloud Imperium Games.



Чтобы получить доступ к проекту, пока длится мероприятие Free Fly, достаточно зайти на официальный сайт Star Citizen, пройти регистрацию и скачать игру. Стартовавшая акция — это отличный шанс опробовать корабли для всех желающих. В обычных условиях их нужно приобретать за реальные средства, причём весьма немалые. Для сравнения, летательные аппараты 890 Jump Showdown Edition осенью 2019 года продавались за $950.