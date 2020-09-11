Доступный 5G-смартфон Motorola Kiev получит процессор Snapdragon 690

11 сентября 2020, 13:45

Ассортимент смартфонов Motorola, по информации интернет-источников, в скором времени пополнит модель с кодовым именем Kiev: это будет относительно недорогой аппарат с возможностью работы в мобильных сетях пятого поколения (5G).

Известно, что кремниевым «мозгом» устройства послужит процессор Qualcomm Snapdragon 690. Чип объединяет восемь ядер Kryo 560 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 619L и сотовый модем Snapdragon X51 5G.

В оснащение войдут 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель объёмом 128 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. Известно, что дисплей обладает разрешением FHD+ и частотой обновления 60 Гц, но размер панели не уточняется.



Тройная тыльная камера вберёт в себя 48-мегапиксельный основной сенсор Samsung GM1, 8-мегапиксельный датчик Samsung S5K4H7 и 2-мегапиксельный модуль OmniVision OV02B10 для сбора информации о глубине сцены. Фронтальная камера на основе сенсора OmniVision OV16A1Q сможет создавать 16-мегапиксельные изображения.



Среди прочего упомянута поддержка NFC. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 10.

(С) 3Dnews.RU