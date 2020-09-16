16 сентября 2020, 15:45

Bloody представляет новый игровой коврик для мыши A4 Bloody B-035S.

Аксессуар позволит мыши скользить с высокой точностью, а значит – добиться лучших результатов в игре.



Игровой коврик изготовлен из высококачественной резины с тканевым покрытием и обеспечивает лучшую управляемость мыши при любой ее чувствительности. Тонкий, с гладкой и ровной поверхностью он подходит для скорости, которая необходима для игр в реальном времени, поскольку чем меньше поверхностное сопротивление, тем быстрее и плавнее управление игрой. Таким образом, можно контролировать каждое свое действие самостоятельно.Оптимальный размер (28 х 35 х 0.2 см) и резиновая основа позволяют удобно расположить коврик на столе так, чтобы он не скользил и не мешал движениям руки во время игровой сессии.Изготовленный из мягкого податливого материала A4 Bloody B-035S легко скрутить и взять с собой. К тому же он совсем легкий – его вес всего 142 г.